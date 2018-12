El PSOE avisa: no le temblará la mano para aplicar el 155 si se dan las condiciones

El PSOE ha advertido este lunes de que al Gobierno de Pedro Sánchez "no le va a temblar la mano" cuando se den las condiciones para volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, ha señalado la portavoz del Comité Electoral de la formación, Esther Peña.

En rueda de prensa desde la sede del partido en Ferraz, Peña ha avanzado que "en las próximas horas" el Gobierno dará a conocer las medidas de las que ha hablado la vicepresidenta, Carmen Calvo, para evitar que episodios como los cortes y levantamientos de peajes perpetrados por los CDR este fin de semana en varias autopistas vuelvan a ocurrir.

Los acontecimientos "muy graves" ocurridos el fin de semana en Cataluña han sido objeto de debate en la habitual reunión de los lunes del Comité Electoral del PSOE. En opinión de Peña, es "inadmisible" que el president de la Generalitat, Quim Torra, actúe de manera "irresponsable", ponga en duda la "profesionalidad" de los Mossos de Esquadra y haya permitido que los CDR hayan actuado de forma "impune" en las autopistas.

"¿Dónde está el Gobierno de la Generalitat cuando los ciudadanos le necesitan? No da respuesta a los sanitarios, a los profesionales educativos que salen a la calle a manifestarse. Tampoco lo hacen cuando los ciudadanos que quieren transitar por una vía de comunicación solicitan su ayuda", ha apuntado.





LA BARBARIDAD DE LA VÍA ESLOVENA

Pero Peña también ha arremetido contra las declaraciones de Torra sobre la conveniencia de que Cataluña adopte la vía eslovena para alcanzar su independencia, cuando en ese país fue necesario un enfrentamiento armado de 10 días que se saldó con decenas de muertos y miles de heridos.

"La sola mención del caso de Eslovenia como vía de solución al problema que existe en este país es un error, un absoluto disparate y una gran temeridad. Por tanto, alguien tendrá que explicar de manera urgente esta barbaridad a la que quieren someter a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña", ha advertido.

Por más que se le ha preguntado, Peña no ha querido avanzar qué tipo de medidas el Gobierno podría adoptar. Ni siquiera cuáles serían desde el punto de vista del PSOE las acciones más convenientes dadas las circunstancias.

Peña no ha descartado la aplicación de nuevo del artículo 155 de la Constitución, pese a que Calvo ha señalado que ésa es justo "la última medida a la que hay que llegar". "Calvo ha sido muy clara. Ya está bien. Esto ha llegado a un punto irrespirable", ha señalado Peña, que ha recordado que al PSOE "no le tembló la mano" cuando en el pasado se dieron las condiciones para aplicar el 155 y "no lo hará tampoco en el futuro" si se vuelven a dar las condiciones.

Según Peña, el Gobierno está estudiando en la actualidad qué medidas adopta en Cataluña y el que tendrá que responder si se dan las condiciones o no para volver a aplicar el 155 en Cataluña.

Tampoco la portavoz ha valorado si desde el partido verían conveniente que la Fiscalía actuara ante la inacción de la Generalitat frente a los CDR ni si están a favor de que el Gobierno tome el control de los Mossos.

Peña se ha limitado a arremeter contra Torra por la "dejación de funciones" de la que está haciendo gala. "No puede inhibirse ante este tipo de situaciones que provocan intranquilidad entre los catalanes", ha subrayado.





NUNCA RENUNCIAR AL DIÁLOGO

La portavoz ha defendido que, al margen de los episodios de este fin de semana, el Gobierno siga intentando buscar el apoyo de las formaciones independentistas a su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. "Nuestra máxima seguirá siendo diálogo y búsqueda de la convivencia. Es la marca PSOE", ha explicado.

Peña ha remarcado que esas cuentas le vendrán "como un guante" a las necesidades de Cataluña por lo que si los independentistas no permiten su aprobación serán ellos los que tengan que explicar por qué ponen por delante sus "cábalas independentistas" a mejoras ciudadanas.