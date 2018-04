EL PSOE QUIERE REGULAR LAS CACHIMBAS

El PSOE ha analizado la difusión en los últimos años en España del uso de pipas de agua o cachimbas y considera necesario adoptar medidas para reforzar los controles sobre su uso, ya que existe una “errónea percepción" de que su consumo es inofensivo.



Así consta en una proposición no de ley firmada por los diputados del PSOE por Málaga Begoña Tundidor y Miguel Ángel Heredia, que han presentando ante la Comisión Mixta de Comgreso y el Senado para el Estudio del Problema de las Drogas.

El PSOE ve necesaria esta iniciativa porque, según indica el texto, en España hay una “errónea percepción acerca de la inocuidad de fumar en pipa de agua, lo que conlleva a una mayor permisividad por parte de los padres”. Hasta el punto que los menores que la usan creen que el tabaco que se fuma con ella es “más natural”, denuncia el PSOE.

Por ello, con esta iniciativa que presentan al resto de grupo parlamentarios, quieren buscar el respaldo de manera que el Congreso inste al Gobierno a acometer varias medidas para paliar las consecuencias, o al menos advertir sobre ellas, de fumar en pipa de agua.

Así, apuestan por impulsar una campaña específica, especialmente dirigida a los menores, sobre los riesgos para la salud asociados al uso de pipas de agua. También reclaman incrementar los controles sanitarios sobre productos destinados al uso en pipas de agua y, en particular, sobre la venta ilegal de este tipo de productos a menores, desde el tabaco hasta las boquillas, porque alertan de que el uso común ayuda a la proliferación de enfermedades contagiosas como la tuberculosis, la hepatitis o la mononucleosis.

"NUEVA TENDENCIA"

Asimismo, quieren reforzar los controles sobre el uso de pipas de aguas en locales de hostelería con objeto de garantizar el cumplimiento de las restricciones previstas en las medidas sanitarias frente al tabaquismo.

Los socialistas argumentan estas peticiones en que la “pipa de agua es la nueva tendencia fumadora que se está imponiendo como una alternativa de ocio” y que, en estos dispositivos para fumar, “a veces se mezcla tabaco con geles u otros productos que no han sido sometidos a ningún control sanitario adquiridos en comercios no autorizados y con escaso control en el acceso a este tipo de productos por los menores”.

Además de los efectos nocivos y cancerígenos de fumar tabaco, al hacerlo en pipas de agua, según proposición no de ley del PSOE, se inhala “altos niveles de monóxido de carbono” por el carbón que se emplea para quemar.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso