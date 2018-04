EL PSOE DICE AL GOBIERNO QUE “EN I+D+I NO SE HA EJECUTADO NI EL 30% DE LOS PRESUPUESTOS”

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista María González reprochó este miércoles al ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, que “en I+D+i no se ha ejecutado ni el 30% de los créditos presupuestarios”, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.



Ante la pregunta de la diputada socialista sobre “¿por qué no se han ejecutado los créditos presupuestarios en I+D+i?", el titular de Economía, Industria y Competitividad subrayó que “por un lado están las subvenciones dedicadas a financiar la investigación en estructuras públicas que tienen un altísimo nivel de ejecución, nada menos que el 99% en 2017. Este alto porcentaje demuestra la gran eficiencia en la gestión de las partidas de I+D, que alcanzaron el año pasado los 1.721 millones de euros. En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 se incrementa esta cuantía hasta los 1.812 millones de euros”.

Escolano diferenció estas subvenciones de los créditos para el apoyo a la I+D del sector privado y empresarial, “con un techo máximo autorizado de 2.799 millones de euros. En este caso no sería adecuado hablar de ejecución, sino de absorción, porque se trata de préstamos destinados al sector privado y este es el que realiza la demanda de estos préstamos”.

Ante estas declaraciones, María González contestó al ministro de Economía que “su política se caracteriza por los recortes históricos que nos han retrotraído a 10 años y que nos han llevado a una bajada histórica del 1,19% del PIB y a esto le sumamos sus explicaciones a lo que es un gran engaño: no hablamos de 4.635 millones de euros en 2017, sino de 1.366 ejecutados. Por lo tanto, hablamos de política de recortes, de menos presupuestos, de trabas administrativas y de una ley de contratos de los servicios públicos que están haciendo que los laboratorios no puedan gastar sus fondos”.



