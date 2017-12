LA PSICÓLOGA ALICIA BANDERAS ACONSEJA EVITAR "LA PERPETUACIÓN DE ESTEREOTIPOS" EN LOS REGALOS DE LOS NIÑOS Y EDUCARLES EN LA IGUALDAD CON LOS JUEGOS

La psicóloga y escritora Alicia Banderas aconseja que los regalos de estas navidades ofrezcan un “amplio abanico de posibilidades” en cuanto a los diferentes roles de género, para “educar a los niños en igualdad” y evitar la perpetuación de estereotipos.



En declaraciones a Servimedia, Banderas indicó que “por supuesto que no pasa nada por regalar un disfraz de princesa a una niña si nos lo pide, pero deberíamos completar el pack con un coche o un juego de construcciones. Así que soldaditos y súper héroes para los niños, pero también cocinitas; y carricoches o disfraces de princesa para las niñas, pero además coches o Playmobil”.

Según Banderas, “los padres tememos desilusionar a los pequeños si no les regalamos lo que piden, pero yo creo que decidir uno de los tres o cuatro regalos que reciben no es nada malo. Al contrario, deben aprender a gestionar un poco de frustración”-

Agregó que “los pequeño son muy versátiles y se adaptan a jugar con casi cualquier cosa”. A su juicio, “los padres tienen por tanto la misión de orientar el juego y, por ejemplo, animar a las niñas a jugar con los cochecitos y a los niños a hacer lo mismo con las muñecas”.

“Esto es muy importante sobre todo en el caso de los hijos únicos o de aquellas familias en las que solo hay niños o niñas”, indicó, "pues en los casos de hogares con niños y niñas es más frecuente que todos jueguen con los juguetes de todos”.

La experta en infancia explicó que entre los dos años y medio y los tres años empieza el juego simbólico, en el que los niños juegan “a representar diferentes papeles (marinero, reina, cocinera, pirata…). De ahí que no solo se trata del tipo de juguetes que regalamos, sino de lo que los niños hacen con ellos.

En esta línea, defendió que los adultos se impliquen en el juego de los más pequeños para indicarles, por ejemplo, que “una princesa no solo tiene que esperar a su príncipe azul, sino que puede salvar a su reino, o que un soldado puede preparar una comida además de hacer la guerra”. “Hay niños que lo piensan por sí solos e integran estas ideas en sus juegos pero si no es así conviene ayudarles”, dijo.

Además, prosiguió, a partir de los ocho años hay que incluir juegos de mesa, de magia, experimentación o cualquier otro que fomente la participación conjunta de niños y niñas.

Por último, Banderas pidió a los adultos “respetar las recomendaciones en cuanto a la edad” a la hora de elegir un regalo y advirtió del “exceso de violencia y de sexualización” en muchos artículos que reciben niños cada vez más pequeños.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso