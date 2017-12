PROYECTO ESPERANZA DESTACA EN UN VIDEO LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE TRATA

El equipo del Proyecto Esperanza–Adoratrices ha lanzado un video titulado ‘La fuerza de lo cotidiano’, en el que hace hincapié en que, contando con apoyo especializado, las mujeres víctimas de la trata pueden salir del círculo de explotación y violación de derechos humanos que supone este delito.



El video muestra a Chantall, una mujer empoderada que se ha adueñado de su propia vida y la reconstruye día a día, con el objetivo de generar conciencia sobre las capacidades de las supervivientes de trata y, a la vez, exponer la necesidad de garantizar un apoyo integral, especializado y personalizado para cada mujer por parte de las administraciones, con el apoyo de las ONG y el respaldo de la sociedad de acogida.

La directora de Proyecto Esperanza, Ana Almarza, explicó que su trabajo consiste en “saber escuchar y atender las necesidades que nos presenta cada mujer, ofrecer a cada una orientación y acompañamiento para tomar sus decisiones y apoyarlas para que puedan lograr los objetivos y metas que ellas mismas se marcan”. “El gran logro es que logren dejar atrás su condición de víctimas, para pasar a ser no sólo supervivientes, si no ciudadanas de pleno derecho”, añadió.

Por su parte, Marta González, coordinadora de Proyecto Esperanza, indicó que estas mujeres “han de enfrentarse a una situación de vulnerabilidad extrema”, porque "en la mayoría de los casos carecen de redes de apoyo, no conocen el idioma, ni el país, ni sus derechos, y su situación administrativa es, en muchos casos, irregular".

El programa de Proyecto Esperanza, que ha atendido de forma integral desde 1999 a casi 1.000 mujeres de 60 nacionalidades diferentes, comprende acciones que van desde un acompañamiento educativo que se apoya en servicios residenciales (casas de acogida que atienden a la mujer por fases según su itinerario de recuperación), hasta servicios especializados (jurídico, psicológico, social y laboral) que se proveen tanto a mujeres residenciadas como no residenciadas.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso