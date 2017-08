PROTECCIÓN CIVIL AVISA DE TORMENTAS ESTE FIN DE SEMANA EN EL INTERIOR PENINSULAR

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, perteneciente al Ministerio del Interior, avisó este viernes de la previsión de tormentas para este fin de semana en diversos puntos del interior peninsular, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Protección Civil recomendó a los ciudadanos que extremen precauciones y se mantengan informados en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológicos, debido al “difícil pronóstico” de los fenómenos tormentosos.

Ante las lluvias intensas, Protección Civil aconsejó a los conductores que disminuyan la velocidad, extremen las precauciones y no se detengan en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, así como circulen preferentemente por carreteras principales y autopistas.

Cuando llueve de manera torrencial, recalcó este órgano del Ministerio del Interior, existe riesgo de inundación, por lo que se recomendó no atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados porque se desconoce lo que puede haber debajo del agua, ni intentar salvar el automóvil en medio de una avenida.

En caso de tormentas súbitas, se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos porque el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los estacionados sobre zonas inundables y arrastrarlos, provocando así daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.

Para quienes se encuentren en el campo, Protección Civil aconsejó alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, y evitar del cruce de vados inundados, así como dirigirse a los puntos más altos de la zona.

Por lo que respecta al riesgo de tormentas, apuntó que su peligro para las personas se produce en campo abierto, fundamentalmente, aunque en los núcleos urbanos también existe riesgo de caída de rayos, de manera que consideró conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse y evitar las corrientes de aire en las viviendas.

Si la tormenta se produce en el campo, recomendó evitar correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias, así como no refugiarse bajo los árboles y alejarse de alambradas y objetos metálicos.

PASO A LA INESTABILIDAD

El tiempo de este fin de semana, que es el último de agosto, cambiará significativamente porque el sol y el calor intenso de los últimos días darán paso a una progresiva inestabilización atmosférica con nubes, chubascos y tormentas puntualmente fuertes y con granizo debido a la llegada de una depresión aislada en niveles altos (conocida como 'Dana' en la jerga meteorológica) procedente del Atlántico.

La predicción de la Aemet, recogida por Servimedia, indica que las precipitaciones comenzarán el sábado en el extremo norte y el interior del este peninsular, y se extenderán el domingo a la mayor parte de la península, con posible granizo en el centro, Extremadura y el noroeste de Andalucía.

En cuanto a las temperaturas, bajarán progresivamente en la península y Canarias, aunque no será una caída muy acusada. Los principales descensos por el día se darán en Soria (siete grados menos entre este viernes y el domingo), Guadalajara y Logroño (seis), y Burgos, Madrid, Pamplona, Segovia y Vitoria (cinco).

Por el contrario, los termómetros ascenderán en el extremo norte, sobre todo en Santander (seis grados más), Bilbao (cinco) y Oviedo y San Sebastián (cuatro). La mayor parte de España estará por debajo de 35ºC y sólo superarán ese valor el valle del Guadalquivir, Baleares y las depresiones del noreste peninsular.

