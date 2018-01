PROTECCIÓN CIVIL PIDE PRECAUCIÓN AL VOLVER A CASA TRAS LA NAVIDAD DEBIDO A LAS NEVADAS

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), alertó este viernes por una bajada de temperaturas durante este último fin de semana navideño que dará lugar a precipitaciones abundantes en forma de nieve en amplias zonas del norte peninsular, con lo que aconsejó precaución en la vuelta a casa tras las vacaciones.



La nieve afectará a las cordilleras cantábrica e ibérica, con mayor intensidad en La Rioja, que estará mañana en alerta roja por acumulaciones de hasta 45 centímetros de espesor. Además, se verán afectadas otras zonas del centro peninsular, como Madrid, Castilla-La Mancha (especialmente Toledo, Cuenca y Albacete) y Andalucía (Jaén y Granada).

Además, Protección Civil indicó que se mantiene el temporal de viento en la costa gallega y la cornisa cantábrica, así como en el litoral de Cádiz y Granada, Canarias y Melilla. El viento en tierra será más intenso en Andalucía y el archipiélago canario. Igualmente, hay previsión de lluvias en zonas del País Vasco, Andalucía y Cataluña.

Esta situación tenderá a remitir a partir del lunes, si bien se prevé que continúe nevando, aunque con menor intensidad, en las proximidades de los Pirineos, el Sistema Central y el Sistema Ibérico.

RECOMENDACIONES

Ante la previsión de bajas temperaturas y nieve, Protección Civil pidió precaución en la carretera ante el regreso de las vacaciones navideñas y aconsejó llevar cadenas o neumáticos de invierno, ir muy atento y tener un especial cuidado con las placas de hielo.

Informarse de la situación meteorológica y del estado de las carreteras, revisar el vehículo (neumático, anticongelante y frenos, así como llenar el depósito de carburante), atender las recomendaciones de Tráfico, llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y cargador de coche son otros consejos.

En el caso de quedarse atrapado en la nieve, Protección Civil aconsejó permanecer en el coche con la calefacción puesta, renovando cada cierto tiempo el aire y vigilando que el tubo de escape no esté obstruido para evitar que los gases penetren en el interior del vehículo. En el caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, recomendó no intentar resolver la situación por sí mismo, sino informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, esperar la asistencia.

Ante los vientos costeros, recomendó procure alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes, evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje y no poner en riesgo la vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje.

En cuanto a las lluvias intensas, aconsejó viajar preferentemente por carreteras principales y autopistas, disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir una gran cantidad de agua.

RIESGO PARA LOS VEHÍCULOS

En el caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, indicó que se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos, porque el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los que están estacionados sobre zonas inundables y arrastrarlos, provocando sí daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.

Si se está en el campo, aconsejó alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, así como evitar atravesar vados inundados. Si comienza a llover de manera torrencial, hay que pensar que existe riesgo de inundación, con lo que no se recomienda ir ni con coche ni a pie por los tramos inundados.

Por último, Protección Civil indicó que, ante los fuertes vientos, conviene asegurar puertas, ventanas y todos los objetos que puedan caer a la vía pública, además de alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse. En el caso de ir por la carretera, recomendó extremar las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruces con vehículos pesados en carreteras de doble sentido.



