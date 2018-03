PROTECCIÓN CIVIL ALERTA DE QUE ‘GISELE’ TRAERÁ MAÑANA FUERTES VIENTOS Y TEMPORAL MARÍTIMO

Google Plus

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, perteneciente al Ministerio del Interior, alertó de fuertes vientos y temporal marítimo este miércoles como consecuencia de la llegada de la borrasca ‘Gisele’ a la Península Ibérica.



Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan fuertes vientos de manera generalizada en casi todas las comunidades autónomas salvo el valle del Ebro y el extremo oriental peninsular. En Galicia y en zonas altas de la vertiente atlántica peninsular es probable que se superen los 100 km/h y podrían alcanzar los 120km/h en tierras gallegas y en la Cordillera Cantábrica.

Además, este miércoles volverá el fuerte temporal marítimo a las costas de Galicia, con olas que podrían alcanzar los seis metros de altura. También se espera mala mar en la costa mediterránea andaluza y en Murcia. Por otro lado, lloverá con intensidad en puntos de Galicia y en áreas próximas a las laderas orientales de las cordilleras, especialmente en el oeste del Sistema Central.

CONSEJOS

Ante los fuertes vientos, Protección Civil recomienda asegurar puertas, ventanas y todos los objetos que puedan caer a la vía pública, además de alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse. En el caso de ir por la carretera, pide extremar las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruces con vehículos pesados en carreteras de doble sentido.

Sobre los vientos costeros, aconseja alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes, no poner en riesgo la vida por intentar captar imágenes espectaculares del fuerte oleaje, tener en cuenta que el mar adquiere condiciones extraordinarias en esas situaciones y puede arrastrar a personas, y evitar estacionar los vehículos en lugares que puedan verse afectados por las olas.

Y respecto de las lluvias intensas, Protección Civil indica que los conductores deben disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, así como circular preferentemente por carreteras principales y autopistas.

Cuando llueve de manera torrencial, subraya que existe riesgo de inundación, por lo que recomienda no atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados porque se desconoce lo que puede haber debajo del agua, ni intentar salvar el automóvil en medio de una avenida.

Para quienes se encuentren en el campo, Protección Civil aconseja alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, y evitar del cruce de vados inundados, así como dirigirse a los puntos más altos de la zona.



