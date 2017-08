PROTECCIÓN CIVIL ALERTA POR LLUVIAS FUERTES EN EL SURESTE PENINSULAR, IBIZA Y FORMENTERA

Google Plus

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior, alertó este miércoles de fuertes lluvias en el sureste peninsular y en las islas baleares de Ibiza y Formentera durante el día de hoy, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Protección Civil indicó que se espera que las precipitaciones más intensas, acompañadas en ocasiones por tormentas, se produzcan en áreas del litoral de la Comunidad Valenciana y de Murcia, así como en Ibiza y Formentera, donde podrían acumularse hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora.

Además, se esperan lluvias muy intensas y tormentas en el este de Castilla-La Mancha y de Aragón, así como en el litoral catalán.

Por otro lado, se prevén vientos fuertes en Canarias, con rachas en tierra de hasta 80 km/h, lo que eleva el riesgo de propagación de incendios forestales, dadas las elevadas temperaturas que se registran en el archipiélago.

CONSEJOS

Ante las lluvias intensas, Protección Civil aconsejó a los conductores que disminuyan la velocidad, extremen las precauciones y no se detengan en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, así como circulen preferentemente por carreteras principales y autopistas.

Cuando llueve de manera torrencial, recalcó que existe riesgo de inundación, por lo que recomendó no atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados porque se desconoce lo que puede haber debajo del agua, ni intentar salvar el automóvil en medio de una avenida.

Para quienes se encuentren en el campo, Protección Civil recomendó alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, y evitar del cruce de vados inundados, así como dirigirse a los puntos más altos de la zona.

Por lo que respecta al riesgo de tormentas, apuntó que su peligro para las personas se produce en campo abierto, fundamentalmente, aunque en los núcleos urbanos también existe riesgo de caída de rayos, de manera que consideró conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse y evitar las corrientes de aire en las viviendas.

Si la tormenta se produce en el campo, recomendó evitar correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias, así como no refugiarse bajo los árboles y alejarse de alambradas y objetos metálicos.

Ante los fuertes vientos, aconsejó asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse, así como abstenerse de subir a los andamios sin las adecuadas medidas de protección.

“Si va conduciendo, extreme las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados en carreteras de doble sentido. Preste atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera”, indicó.

Para prevenir incendios forestales, Protección Civil aconsejó prestar especial atención a las normas de la comunidad autónoma en este sentido y sobre periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos, y evitar arrojar cigarrillos, basuras y botellas de vidrio, que hacen un efecto de lupa con los rayos del sol.

Además, recordó que está prohibido encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos, y aconseja acampar en zonas autorizadas (cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio) y avisar al 112 si se descubre el inicio de las llamas.

En el caso de verse sorprendido por un incendio, Protección Civil recomendó evitar penetrar en el monte o el bosque, ir siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible, y atender las indicaciones de las autoridades competentes en el caso de emergencia por incendio forestal.

