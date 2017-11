EL PSOE PROPONE MEDIDAS PARA FRENAR LAS MUERTES EN EL MEDITERRÁNEO

El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que plantea una batería de medidas que debería adoptar la Unión Europea para acabar con las muertes en el Mediterráneo de personas en busca de refugio.



Los socialistas defienden en la iniciativa que "hay que cambiar con urgencia unas políticas a nivel de la UE que no han generado la resolución del problema de fondo, por políticas de choque que permitan una mejor gestión, por parte de todos los países miembros, de la crisis del Mediterráneo, y que eso no pase por la externalización a terceros países de la mayor carga del problema, que afecta y seguirá afectando a miles y miles de personas que no pueden ser acogidos con garantías”.

El PSOE pide el reforzamiento de las capacidades de búsqueda y salvamento de la UE y de los Estados miembros, en el marco de una operación humanitaria a escala de toda la Unión.

También reclama el reconocimiento de la labor de las ONG, “que, a pesar de las dificultades y peligros a que se enfrentan, mejoran la seguridad marítima con las labores de salvamento y rescate que llevan a cabo en el Mediterráneo central”.

La proposición, a la que ha tenido acceso Servimedia, aboga “por el efectivo respeto de los derechos humanos, del derecho humanitario internacional y de los compromisos en materia de desarrollo del Tratado de la Unión Europea, en los acuerdos de cooperación de la UE con terceros países en materia de migración y asilo”.

“Dicha cooperación ha de conllevar la realización de una evaluación sobre la seguridad del país, sus sistemas de asilo, su apoyo a los refugiados y su capacidad y voluntad de luchar contra la trata de seres humanos y tráfico ilícito de personas”, solicitan los socialistas.

El principal partido de la oposición en el Congreso pide además el establecimiento de garantías y controles, reales y efectivos, del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional de asilo y refugio en todos los acuerdos ya firmados y que se firmen con Libia en relación con la cooperación en materia de seguridad y control de fronteras. A su juicio, el cumplimiento de esos acuerdos debe ser una condición 'sine qua non' del mantenimiento de los mismos.

