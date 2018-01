AP-6. AEA PROPONE A LOS CONDUCTORES ATRAPADOS QUE PIDAN UNA INDEMNIZACIÓN

Google Plus

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, recomendó este lunes a los conductores atrapados este fin de semana en la AP-6 debido al temporal de nieve que reclamen una indemnización a Iberpistas, empresa concesionaria de la carretera, por haberse quedado durante horas sin poder avanzar.



Arnaldo declaró a Servimedia que hay un precedente similar en 2004, cuando el Tribunal Supremo confirmó una condena impuesta a Europistas, concesionaria de la AP-1, a indemnizar con 150 euros a los conductores atrapados en una intensa nevada entre Burgos y Armiñón.

El presidente de AEA indicó que los conductores pueden solicitar por escrito a Iberpistas ser indemnizado y que si no prospera esa reclamación amistosa pueden acudir a los tribunales.

“El Tribunal Supremo estableció una doctrina clara y precisa sobre la responsabilidad que tienen esas empresas ante acontecimientos como el que ocurrió este fin de semana en la AP-6. La nieve es un fenómeno inevitable, aunque previsible”, apuntó.

Ante estas situaciones atmosféricas, Arnaldo apuntó que hay que advertir de su existencia, utilizar máquinas quitanieves y, en su caso, decretar el cierre de la autopista para evitar su colapso.

Además, subrayó que la ley de autopistas permite desde 2013 que los empleados de esas vías se conviertan en autoridad temporal si no hay agentes de la Guardia Civil.

En este sentido, Arnaldo se mostró “perplejo” ante las declaraciones del director general de Tráfico, Gregorio Serrano, que atribuyó la responsabilidad a los conductores. “Hay una responsabilidad clara de la DGT y sobre este tema llueve sobre mojado con otros casos en 1997 en la A-3 y en 2004 en la AP-1. En enero de 2017, tanto el ministro del Interior como el de Fomento pidieron disculpas en vez de lanzar balones fuera (por los sucesos acaecidos a causa de un temporal). Ha habido una falta de información previa o ha sido ineficaz”, añadió.

Arnaldo comenzó que “lo que ha sido peor es la falta de información a los conductores atrapados porque eso aumentó la sensación de zozobra, angustia y impotencia de miles de personas que no sabían cuándo iban a llegar los servicios de emergencia, que son los únicos a los que hay que felicitar, tanto la UME como la Cruz Roja y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil”.

“Le pedimos a la Administración, en primer lugar, que pida perdón; en segundo lugar, que obligue a la empresa concesionaria a fijar una indemnización con un mecanismo lo más rápido y sencillo posible, y, en tercer lugar, que mejore los sistemas de alerta y de vialidad invernal”, concluyó”.



