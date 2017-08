LA ONCE PROMOCIONA LA CUEVA DEL TESORO DE RINCÓN DE LA VICTORIA EN SU CUPÓN DEL 28 DE AGOSTO

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) dedica el cupón del lunes 28 de agosto a la Cueva del Tesoro de Rincón de la Victoria (Málaga).

El director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, presentó este viernes la imagen del cupón al alcalde de Rincón de la Victoria, José Francisco Salado, en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en el que participaron también el concejal de Turismo y Cueva del Tesoro, Antonio José Martín, y la directora de la ONCE en Vélez-Málaga, María José Gómez.

Cinco millones y medio de cupones promocionarán en toda España la Cueva del Tesoro con una imagen que refleja la singularidad y espectacularidad de su interior.

Luque destacó que la Cueva del Tesoro constituye una excepcionalidad en el paisaje monumental natural que requiere protección, conservación, difusión, divulgación y conocimiento. El director de la ONCE en Málaga abogó también por la mayor accesibilidad posible, dentro de las limitaciones inevitables que conlleva este espacio, “para que pueda ser disfrutado por todas las personas independientemente de sus limitaciones”.

En este sentido, José Miguel Luque defendió el patrimonio natural y cultural de Andalucía como una fuente de desarrollo social y económico y abogó por que sea también un garante de la igualdad de oportunidades.

Por su parte, Francisco Salado destacó la importancia de esta acción como una potente herramienta turística de promoción nacional de la imagen de la Cueva del Tesoro, gracias a la que se distribuirán cinco millones y medio de cupones con la imagen de este monumento natural por toda España.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado, y premio de 200, 20 y 6 euros las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros la última y primera cifra.

Por otro lado, el Extra de Verano de la ONCE ofrece el próximo 15 de agosto un premio de 20 millones de euros, el mayor premio al contado que da la ONCE a un único cupón. Este año ofrece además otros 20 premios de 100.000 euros, que se suman a los 119 premios de 60.000 euros para los cupones cuyas cinco cifras coincidan con las del número premiado. En total hay más de un millón de cupones con premios y 42 millones de euros en premios.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso