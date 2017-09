EL PROGRAMA ‘ALASKA Y MARIO’ NO HIZO PUBLICIDAD ENCUBIERTA DE CERVEZA

Google Plus

La Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) ha desestimado una reclamación por publicidad encubierta de cerveza contra el programa de la MTV ‘Alaska y Mario’.

La queja la interpuso un particular ante Autocontrol por la repetida aparición de una cerveza de la marca Mahou en el programa “Alaska y Mario”, que además se produjo en horario de protección infantil.

En una resolución a la que ha tenido acceso Servimedia, el jurado de Autocontrol determina que la presencia de la cerveza Mahou en varias de las escenas del programa “no obedecía a un propósito publicitario” y “no cabe estimar la existencia de un supuesto de publicidad encubierta”.

Autocontrol afirma que no se ha acreditado la existencia de un acuerdo publicitario entre las empresas reclamadas y que tras el visionado de las escenas denunciadas “no se aprecian elementos que llevaran a concluir que la inserción de la cerveza en dichas escenas excedía o resultaba desproporcionada con respecto a la trama del programa”.

El jurado también ha concluido que no se ha vulnerado la legislación sobre las restricciones horarias a comunicaciones comerciales televisivas de bebidas alcohólicas con un nivel inferior a veinte grados.

