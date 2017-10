200 PROFESORES PARTICIPAN MAÑANA EN UNA JORNADA SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA ORGANIZADA POR ONCE Y SU FUNDACIÓN

Un total de 200 docentes asistirán a la jornada de reflexión ‘Reinventemos juntos una escuela para tod@s’, que tendrá lugar mañana sábado en Madrid organizada por la ONCE y su Fundación.

El acto tendrá lugar en la Fundación Giner de los Ríos, y a él asistirán la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz, y el coordinador del proyecto educativo de la Institución Libre de Enseñanza, Carlos Wert.

Además, participarán expertos implicados en la materia como la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, Encarnación Cuenca; el experto internacional en discapacidad e inclusión a través del uso de las TIC, Rafael Sánchez; la asesora jurídica de la asociación Plena Inclusión Madrid y Coordinadora de la Red Estatal de Infancia con Discapacidad del Cermi, Inés de Araoz; y la directora del centro Hipatia de Fuhem, Pilar Rodríguez.

En ella, se invita a profesores y estudiantes a trabajar y reflexionar sobre cómo utilizar espacios, nuevas herramientas y metodologías para hacer realidad una escuela para todos los estudiantes, tengan o no discapacidad.

La jornada será moderada por la profesora de la Facultad de Educación de Zaragoza y exdirectora del Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva del Gobierno de Aragón, Coral Elizondo. Consistirá en una mesa redonda y una posterior dinámica de trabajo en la que los docentes asistentes darán forma a una propuesta por una Educación Inclusiva (once objetivos, once principios y once soluciones), que junto al resto de materiales que se reúnan en esta edición del concurso escolar se hará llegar a la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.

La iniciativa marca el inicio del 34 Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación



