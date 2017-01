PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS CONVOCAN HUELGA GENERAL DE LA EDUCACIÓN EL 9 DE MARZO

- Por el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional para que el Congreso no tramite la suspensión de la Lomce. La Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública llamará a la huelga general en todos los niveles educativos el próximo 9 de marzo, en respuesta a la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional el levantamiento por parte del Congreso de su veto contra la propuesta socialista de suspensión de la Lomce.

Integrada por los sindicatos docentes de UGT, CCOO y STEs, la confederación de padres Ceapa y el Sindicato de Estudiantes, la plataforma anunció este jueves su propuesta de huelga, la primera que convoca de forma unitaria desde 2013, tras una reunión en la que analizó de forma expresa dicho acuerdo del Consejo de Ministros.

Su decisión cuenta también con el respaldo del Frente de Estudiantes, que hasta ahora participaba en las protestas pero con su propia cabecera.

En un comunicado, la plataforma estima que del acuerdo del Ejecutivo “solo puede desprenderse una conclusión: que este considera que el poder Legislativo debe estar supeditado al Ejecutivo y que la soberanía no reside en el pueblo, sino que es propiedad exclusiva de dicho Gobierno, obviando deliberadamente lo que se establece en el artículo 1 de la Constitución Española".

El texto también denuncia que la subcomisión parlamentaria para buscar un Pacto de Estado Social y Político por la Educación aún no ha empezado sus trabajos, pero "su objetivo ya ha sido modificado".

Esta subcomisión, indica, “ya no trabajará para configurar una nueva ley, sino un documento sobre la estrategia 2020 que luego quizás sirva para una nueva ley, o no", explica la plataforma.

A su juicio, "semejante forma de proceder no puede quedar sin respuesta", por lo que "la lucha debe seguir realizándose" en todos los niveles y por "todos los integrantes de la comunidad educativa".

Los firmantes apuntan que la convocatoria de huelga, en la que buscarán integrar a padres, profesores y alumnos desde Infantil a la Universidad, persigue la derogación de la Lomce, la reversión de los recortes, el incremento presupuestario para educación, un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades y la eliminación de las "contrarreformas" universitarias y de las prácticas no remuneradas en Formación Profesional.

También reclaman la recuperación de las plantillas docentes, la "dignificación" de las condiciones laborales del profesorado, el "freno a la privatización" del sistema educativo y la bajada de ratios de alumnos por aula.

"En este escenario, el pacto educativo que dice querer alcanzar el Gobierno no es posible porque dicho mensaje se demuestra falso de nuevo", concluyen.

