PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN DEBATEN SOBRE LA PRESENCIA DE LA DISCAPACIDAD EN LOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO

Profesionales de los medios de comunicación debatieron este viernes en la sede de Fundación ONCE en Madrid sobre la presencia de las personas con discapacidad en los programas de entretenimiento y concluyeron que dichos programas tienen que seguir mejorando en la imagen que transmiten de estos ciudadanos, que no son ni todos héroes, ni todos marginados.



A lo largo de la jornada se puso de manifiesto el potencial que tiene la televisión y, en concreto, los programas de entretenimiento, a la hora de ofrecer una visión normalizada del colectivo. “Somos el medio más potente para dar visibilidad a las personas con discapacidad”, reconoció el sector, que pidió seguir contando con la colaboración de entidades como Fundación ONCE y el Cermi para seguir avanzando en normalización y presencia.

Titulada ‘Entretenimiento y discapacidad’, la jornada estuvo organizada por el Comité de Apoyo a la Discapacidad en los Medios de Comunicación, creado en 2007 por Fundación ONCE con el objetivo de involucrar a los medios y a los profesionales del sector en un mejor tratamiento de la imagen pública de las personas con discapacidad.

La mesa inaugural contó con la presencia de Luis Cayo Pérez, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi); Antonio Mayor, director de Comunicación e Imagen de la ONCE y su Fundación, y Lary León gerente de la Fundación Atresmedia. El periodista Juan Antonio Ledesma, presidente del Comité de Apoyo a la Discapacidad en los Medios de Comunicación, fue el encargado de moderar la jornada.

En su intervención, Luis Cayo Pérez, recordó que “la relación de las personas con discapacidad con los medios de comunicación no ha estado exenta de tensiones por no verse adecuadamente representadas” en ellos, aunque celebró que esta situación se haya superado “con inteligencia y talento por ambas partes”.

En esta línea, apuntó que es fundamental que “el ecosistema de la comunicación se parezca a la sociedad” y se dé cabida a las personas con discapacidad en este ámbito laboral, lo que contribuiría a reflejar mejor la diversidad humana, evitando que los ciudadanos con discapacidad aparezcan únicamente en casos extremos, “porque no somos ni víctimas ni héroes”.

Por su parte, Antonio Mayor subrayó la importancia de que los medios de comunicación sigan trabajando para llevar a la sociedad una imagen más ajustada de las personas con discapacidad que, según dijo, ha mejorado en los últimos años, aunque necesita adecuarse más a la realidad.

En este contexto, consideró que “la industria de entretenimiento tiene muchísimo que aportar, porque puede mostrar iconos de la sociedad huyendo de estereotipos”. Por ello, pidió al sector que sea “abanderado de la normalización”.

En este mismo sentido se pronunció Juan Antonio Ledesma, quien pese a reconocer que queda todavía mucho por avanzar, calificó de “aceptable” la presencia de personas con discapacidad en los programas de entretenimiento.

Finalmente, Lary León compartió la idea de que los medios de comunicación tienen mucha fuerza a la hora de reflejar a la sociedad actual, pero fue más allá al asegurar que para hacerlo bien deben estar primero sensibilizados ellos mismos. “Hay que darles visibilidad en los medios pero también incorporarles al sector”, remachó.

LA JORNADA

La jornada, que contó con la participación de periodistas, productores y guionistas, sirvió para analizar aspectos relacionados con el impacto social del entretenimiento en televisión o sobre formatos de televisión y discapacidad.

En este contexto, los profesionales destacaron la importancia de reflejar a las personas con discapacidad en los programas de entretenimiento, en tanto que componentes de la sociedad, pero sobre todo, de reflejarlos tal y como son, es decir, huyendo de estereotipos que los hacen víctimas o, en el lado opuesto, héroes.

Por otra parte, se puso también de manifiesto la necesidad de que las personas con discapacidad formen parte de las plantillas de los medios de comunicación y de que estos medios sigan trabajando para adecuar sus contenidos a las necesidades de este colectivo. Así, se recordó la importancia del subtitulado o de la audiodescripción para colectivos como el de los telespectadores con discapacidad auditiva o visual.

Las intervenciones de los profesionales de la comunicación tuvieron una gran acogida por parte de las entidades de la discapacidad. En nombre de todas ellas, Beatriz Prieto, representante de la Comisión de Imagen Social de la Discapacidad del Cermi, agradeció el esfuerzo realizado y aseguró que “vamos progresando muy adecuadamente”. “Las personas con discapacidad son talentosas y es de justicia que las televisiones lo reflejen”, aseveró.

“Vamos por buen camino y lo importante es que vayamos de la mano”, remachó Lary León a modo de conclusión de una jornada que cerró el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul. Reclamó “naturalidad” y “participación” en los medios y apostó por “remar todos en la misma dirección dando visibilidad a las personas con discapacidad”.



