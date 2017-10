ALEX VIDAL SE PROCLAMA CAMPEÓN DEL MUNDO DE TAEKWONDO PARALÍMPICO EN LONDRES

Google Plus

El deportista gallego Álex Vidal consiguió este jueves la medalla de oro en el VII Campeonato del Mundo de Taekwondo Paralímpico, disputado en el Cupper Box Arena de Londres coincidiendo con el Grand Prix para deportistas sin discapacidad. Los otros dos representantes españoles, Aythami Santana y Gabriel Amado, cayeron en los cuartos de final.

Según informó el Comité Paralímpico Español (CPE), la mejor actuación del trío español la protagonizó el coruñés Álex Vidal, que amplió su palmarés con un nuevo título en la categoría k43, menos de 61 Kg. Tras superar con solvencia en cuartos de final al nipón Mitsuya Tanaka y en semifinales al ruso Kadibagama Omarov, su rival en la gran final fue el francés Bopha Kong, líder del ranking mundial y principal candidato al título, que marchó por delante hasta los compases finales de un combate muy reñido.

Hasta el momento, el gallego, de 36 años y que tiene discapacidad en ambos brazos, se había proclamado tres veces campeón del mundo (2012, 2013 y 2014) y subcampeón en otras dos ocasiones (2009 y 2010).

Por su parte, el cacereño Gabriel Amado (categoría k44, menos de 75 Kg), comenzó con buen pie la competición al superar en su primer combate al húngaro Richard Marsicki y en octavos de final al brasileño Nathan Torquato. Sin embargo, en la ronda de cuartos se cruzó con el iraní Mahdi Pourrahnama, número uno de la clasificación mundial, que marchaba por delante en el marcador cuando Amado tuvo que retirarse por lesión.

Peor fortuna corrió el canario Aythami Santana, de 24 años, que pasó directamente a los cuartos de final en la categoría k44, menos de 61 Kg, donde perdió en el último segundo contra el turco Ali Can Ozcan en un combate descontrolado con ataques continuos de ambos deportistas.

El Mundial reunió a 263 deportistas de 59 países, 21 naciones más que en la cita de Turquía 2015. Junto a los deportistas españoles viajó a Londres Rafa Alcázar, responsable del área de paralímpicos dentro de la Real Federación Española de Taekwondo.

El taekwondo hará su debut paralímpico en los Juegos de Tokio 2020, donde habrá seis eventos con medalla, todos ellos para la clase K44: menos de 61, menos de 75 y más de 75 kilos masculinos y menos de 49, menos de 58 y más de 58 kilos femeninos. En estas pruebas también podrán participar los deportistas de la clase K43 que logren la clasificación. Desde que se anunció su inclusión en los Juegos en 2015, este deporte ha experimentado un crecimiento espectacular por todo el mundo.

El taekwondo paralímpico engloba a deportistas con discapacidad física y parálisis cerebral de afectación leve-media y se dividen en cuatro clases, de la k41 a la k44, en función de su grado de afectación. A su vez, también hay división en función del peso corporal, igual que en las competiciones de personas sin discapacidad.

La principal diferencia que existe en el taekwondo paralímpico es que no está permitido golpear en la cabeza, ya que todos los participantes tienen discapacidad en uno o ambos brazos y no pueden cubrirse. Además, hay una categoría de peso menos que en las competiciones olímpicas.

