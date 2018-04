LANZAN EL PRIMER PROTOCOLO CONTRA EL ABUSO INFANTIL EN DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO

España y el Consejo de Europa han presentado este jueves el primer protocolo para prevenir los abusos sexuales en jóvenes deportistas de alto rendimiento, un ámbito en el que el riesgo de sufrirlos es aún mayor y donde, según los psicólogos, las víctimas “no se atreven a decir basta” dada la presión a la que se ven sometidas.



“Que el grito contra los abusos no sea un grito silencioso, sino un grito real”, pidió el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, en el Consejo Superior de Deportes durante la presentación de la campaña ‘Start to talk’ (comenzar a hablar), impulsada por la Unión Europea para animar a denunciar los abusos en el mundo del deporte.

Según la directora general de Democracia del Consejo de Europa, Snezana Samardzic-Markovic, el “liderazgo autoritario y las relaciones de poder desequilibradas entre entrenadores y deportistas” convierten a los jóvenes deportistas en personas especialmente vulnerables a sufrir estas aberraciones, mientras que “los casos se silencian”.

Esta misma semana salió a la luz un escándalo de abusos sexuales en la Confederación Argentina de Gimnasia, después de que un atleta denunciara ser acosado por su entrenador cuando aún era menor de edad. Asimismo, en enero tuvo que ingresar en prisión el médico de las gimnastas olímpicas de Estados Unidos por abusos sexuales.

“En el entorno del deportista joven no hay recursos para decir que no; el abusador es muchas veces la persona en la que confían”, explicó en declaraciones a la prensa Araceli Sánchez, psicóloga de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte y que atiende a deportistas del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Según las estimaciones del Consejo de Europa y Unicef, uno de cada cinco niños sufre violencia sexual en Europa, unas cifras que podrían ser aún mayores en el mundo deportivo al tratarse de un ámbito donde “el contacto físico es a menudo indispensable” y en el que existen “situaciones potenciales de riesgo” como “vestuarios, duchas, viajes o noches fuera de casa”, además de que se trata de un sector “dominado por los hombres”.

Hasta ahora “se han manejado pocos datos”, denunció Sánchez, que espera que este protocolo sirva para dibujar un panorama real de este problema. Y es que “nadie debe tolerar que otras personas se aprovechen de los niños”, manifestó Méndez de Vigo, que espera que con este proyecto se sepa “reaccionar” y “castigar a los culpables”.

GARBAJOSA: “ES NECESARIA”

El exbaloncestista y presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, presente en la presentación del acuerdo entre el Consejo de Europa y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, aseguró que se trata de una iniciativa “necesaria” para que “los chavales tengan claro cómo proceder ante estas situaciones” y, sobre todo, “puedan verbalizar” y “sientan el apoyo”.

Y es que, a su juicio, cuando un joven deportista es abusado sexualmente existe un “bloqueo mental que impide contarlo”, por lo que esta iniciativa aplicará un mecanismo para se agilicen las denuncias y los deportistas acaben con el “tabú”.



