EL PRIMER AEROSOL PARA LA EYACULACIÓN PRECOZ LLEGA A ESPAÑA

El primer tratamiento de uso tópico de prescripción para la eyaculación precoz, un aerosol con una mezcla eutéctica de lidocaína y prilocaína, llega a España.



Este aerosol produce una anestesia tópica en el glande que reduce la sensibilidad y aumenta el tiempo de latencia eyaculatoria, sin afectar a la sensación de eyaculación, según explicó la compañía Casen Recordati, que fabrica el producto.

"Los principios del aerosol se absorben con facilidad a través de la piel del glande, pero no de la piel queratinizada del resto del pene. Además, a aplicación es rápida, sencilla y discreta, y la fórmula actúa en cinco minutos. El tratamiento puede usarse a cualquier edad adulta y apenas tiene contraindicaciones", destacó el laboratorio.

“Hasta ahora, no había tratamientos tópicos autorizados y los médicos sólo podíamos ofrecer un tratamiento sistémico autorizado a los varones con eyaculación precoz”, aseguró el doctor Ignacio Moncada, urólogo y secretario general de la Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva, que estuvo en la presentación del aerosol.

Según Carlos Badiola, director médico de Casen Recordati, “además de no afectar a la sensibilidad del pene, otra ventaja del tratamiento es la facilidad y discreción con la que se utiliza y la rapidez con la que actúa. Sólo hay que aplicar tres pulverizaciones que cubran toda la superficie del glande (retraído el prepucio) cinco minutos antes de la relación sexual.”

El doctor Moncada agregó que, “el nuevo tratamiento puede usarse a cualquier edad adulta, apenas tiene contraindicaciones y los efectos secundarios son leves”. Se calcula que la eyaculación precoz afecta a alrededor de un 20% de la población masculina independientemente de la edad y, a pesar de ser la disfunción sexual más frecuente en el varón, está infradiagnosticada porque los hombres son reacios a consultar este problema a su medico.



