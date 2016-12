EL 'PRIME TIME' EN ESPAÑA SE HA RETRASADO HORA Y CUARTO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Google Plus

- Piden a TVE que lo adelante para 'racionalizar horarios'. Las cadenas de TV españolas han retrasado el inicio de sus espacios de prime time 75 minutos en los últimos años, según declaró este jueves el presidente de la Asociación para la Racionalización de los Horarios (Arhoe), José Luis Casero.

En rueda de prensa, Casero exigió a todas las cadenas y en especial a TVE “adelantar el arranque” de esta programación, que en los últimos años ha pasado de empezar a las 21:30 a las 10:45.

Recalcó que, de este modo, los programas terminan más tarde de la 1:00 (antes lo hacían en torno a las 11:30). Además, indicó que “se han alargado de forma artificial y ya casi no hay ‘late night’”.

Como ejemplo citó el caso de Másterchef, que “dura tres horas cuando en otros países (el programa es importado) se prolonga hora y media”.

“No es de recibo que un espacio dirigido a los niños como Masterchef Junior acabe a las 01:30”, y lamentó que “una cadena pública que financiamos entre todos como TVE no dé ejemplo”.

COLABORACIÓN CON CSIF

Casero realizó estas declaraciones en la firma de un acuerdo con el sindicato de funcionarios CSIF para promover la racionalización y medidas de conciliación en las administraciones públicas, cuya petición estrella es el cierre de todas las sedes ministeriales a las 18:00.

La secretaria de Igualdad de CSIF, María Ángeles Mur, apuntó que ello se puede llevar a cabo “sin pérdida efectiva de horas de trabajo, manteniendo por tanto las retribuciones, pero organizando la jornada de una manera más racional para fomentar la conciliación”, en línea con la propuesta realizada recientemente por la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

Esta medida, que ya implantó el exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, está además recogida en el II Plan de Igualdad de la Administración General del Estado y en el acuerdo de Gobierno que firmaron el Partido Popular y Ciudadanos.

En virtud de este acuerdo, CSIF también defenderá la “bolsa de horas” (flexibilidad horaria por motivos de conciliación) y fórmulas de teletrabajo “regulado, siempre con un horario", como modelo complementario a la jornada presencial y cumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Otro de los temas estrella que pretende impulsar CSIF es la jornada laboral de 35 horas semanales. Según Casero, “la racionalización es difícil, pero no imposible. Se puede conseguir, y la Administración (Estado y comunidades autónomas) deben actuar como punta de lanza para dar ejemplo al sector privado”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso