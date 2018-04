PRESUPUESTOS. LA FEMP RECLAMA LOS 20 MILLONES PARA MUNICIPIOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reclamó este miércoles los 20 millones de euros comprometidos por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para los ayuntamientos y que, según denunció la entidad, no aparecen en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).



La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, reconoció ayer a los periodistas que la inversión de los 200 millones de euros comprometidos por el Pacto de Estado depende de que las comunidades autónomas y ayuntamientos pongan su parte, ya que el proyecto sólo aporta los 80 millones correspondientes a la Administración General del Estado.

En concreto, el acuerdo imponía una dotación de 1.000 millones de euros en cinco años para combatir el machismo a repartir entre ayuntamientos (100 millones), comunidades autónomas (500 millones) y Estado (400 millones), de manera que para 2018 se invertirían 80 millones por parte del Gobierno central, 100 de autonomías y 20 de corporaciones locales.

Sin embargo, los municipios denunciaron hoy que esos 20 millones no aparecen en los PGE. “El Gobierno muestra un rostro que desatiende a las mujeres víctimas de violencia de género y confiamos en que modifiquen esa partida y esa desatención que muestran no sea tal”, aseguró el presidente de la FEMP y alcalde Vigo, el socialista Abel Caballero.

Según la ministra, el acuerdo al que se llegó con los gobiernos regionales y locales fue aumentar la financiación autonómica y local, de manera que los ayuntamientos tendrán que extraer esos 20 millones de la transferencia que les hará el Estado.

No obstante, los gobiernos locales demandan que la partida se añada a esa transferencia, siendo por tanto un crédito finalista que se dedique a cumplir con el Pacto de Estado, ya que como está actualmente configurado, ese dinero puede ser empleado para otros asuntos.

Aun así, la ministra apeló ayer a la “confianza” en comunidades y ayuntamientos para que empleen el crédito en lo que concretó el acuerdo, mientras que la FEMP indica que va a instar "al Gobierno de España a que modifique su borrador de Presupuestos y ponga la cifra de los 20 millones adicionales”.



