PRESUPUESTOS. UGT DENUNCIA QUE LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO Y LA EDUCACIÓN COMPENSATORIA “ESTÁN A PUNTO DE DESAPARECER”

El sector de Enseñanza de UGT denunció este jueves que dos programas fundamentales como los de educación compensatoria y formación permanente del profesorado “están a punto de desaparecer” en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 que se tramita en el Congreso.

Según un estudio realizado por el sindicato, de los 11 programas incluidos en el capítulo educativo, solo tres aumentan sus partidas con respecto a 2016.

Otros siete han sido recortados, uno se mantiene igual, dos han aumentado ligeramente y solo uno refleja un incremento que “puede considerarse importante”, agregó UGT.

El análisis revela que “la inversión educativa para este año está no solo lejos de ayudar a contrarrestar los recortes, sino también de dotar a los centros educativos de los recursos suficientes para contribuir a corregir las desigualdades y las desventajas”.

Por ello, UGT califica las cuentas de 2017 de “continuistas e insuficientes, incapaces de contrarrestar los recortes de los últimos años” pese al tímido aumento del gasto educativo (1,67%).

“Estos presupuestos siguen alejando a España de la media de los países de la OCDE”, apuntó, pues “si en 2009 el gasto en educación suponía el 4,99% del PIB, la cifra no ha dejado de reducirse desde entonces”.

A su juicio, las pequeñas mejoras en las retribuciones de los empleados públicos que recoge el proyecto de ley no consiguen equilibrar las condiciones laborales y retributivas de los docentes, pues los años de recortes y congelaciones salariales han conducido a una pérdida de poder adquisitivo de más de un 25% desde el año 2010 y han situado su capacidad adquisitiva en términos del 2000.

Para UGT, el incremento global previsto este año en las retribuciones del profesorado, que no ha de superar el 1% respecto a 2016 y que se sitúa por debajo del IPC, resulta “claramente insuficiente”.

Sí considera en cambio “un dato positivo” la recuperación de la tasa de reposición del 100%, así como la incorporación de un proceso de estabilización del empleo temporal, que reducirá la tasa de temporalidad hasta el 8% en un plazo de tres años.

UNIVERSIDAD

En el ámbito universitario, el análisis refleja un “vaivén entre partidas económicas”, de modo que unas se incrementan a costa de otras, a lo que se añaden estructuras administrativas que desaparecen mientras otras asumen su función, destaca.

“Estos cambios crean una apariencia de aumento de algunas partidas y no un incremento real del gasto público en universidades”, que de hecho se ha reducido de forma drástica en los últimos años, subraya el sindicato.

Según UGT, “la crítica situación presupuestaria y de dotación de personal por la que atraviesan nuestras universidades públicas exige un plan de choque que contrarreste los recortes de personal y servicios generales sufridos en los años precedentes. Sin embargo, estos presupuestos no constituyen una respuesta adecuada a ello”, concluye.

