PRESUPUESTOS. UGT PIDE A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS LEVANTAR EL LÍMITE DE TRES AÑOS PARA LA CONTRATACIÓN DE INTERINOS DOCENTES

La Federación de Enseñanza de Empleados Públicos de UGT pidió este martes a los grupos parlamentarios del Congreso que modifiquen el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que los profesores interinos puedan ser contratados más de tres años seguidos, y exigió al ministro del ramo iniciar las negociaciones con los sindicatos y convocar la Mesa Sectorial.

Según el sindicato, con la inclusión de esta limitación, “el Gobierno compromete el funcionamiento del sistema de contratación de los funcionarios interinos docentes, invade competencias de las comunidades autónomas que tienen acuerdos territoriales con las organizaciones sindicales de su ámbito y sólo contribuye a crear un profundo malestar entre los compañeros que trabajan en condiciones más precarias en el sistema educativo”.

Tampoco tiene en cuenta las especificidades de la función docente”, prosiguió, pues “en el mejor de los casos los funcionarios interinos de la enseñanza no universitaria son nombrados para un curso escolar y, después, cesados sin ninguna garantía de volver a trabajar el curso siguiente”.

A su juicio, estos docentes “se han ganado su puesto en las distintas bolsas de trabajo tras someterse a procesos selectivos, lo que genera derechos que no pueden ser conculcados”. “Si el Gobierno estaba pensando en otros colectivos de empleados públicos, que lo explicite”, agregó UGT.

También afirmó que si el Ejecutivo persiste en no hacer excepciones, y ya que la disposición afecta a condiciones laborales, está obligado a negociarlas con los sindicatos. “Otra razón de peso para convocar de manera urgente la Mesa Sectorial”.

Por último, UGT pidió a los grupos parlamentarios enmendar la situación, “ahora que se están tramitando los presupuestos en el Congreso”, e instó a las comunidades autónomas a hacer ver al Gobierno las consecuencias negativas y las dificultades en la gestión del personal docente que esta medida tendría de llevarse a cabo.

