PRESUPUESTOS. EL GOBIERNO BENEFICIARÁ A 312.469 PERSONAS GRACIAS AL CHEQUE POR CÓNYUGE CON DISCAPACIDAD

Google Plus

El Gobierno prevé beneficiar a 312.469 personas gracias a la deducción en el IRPF de 1.200 euros al año por cónyuge con discapacidad que contempla el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado este martes en el Congreso de los Diputados por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.



Se podrá aplicar la deducción de hasta 1.200 euros anuales, por el cónyuge no separado legalmente con discapacidad, siempre que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.

El Gobierno defiende que con esta medida, gracias a la que se beneficiarán 312.469 personas, “se continúa la senda iniciada con la reciente reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la que la discapacidad ocupó un lugar central”.

Además, se incrementa la deducción para familias numerosas mediante el cheque natalidad, ampliándose la cuantía de los límites establecidos para las deducciones por familia numerosa, hasta en 600 euros anuales por cada uno de los hijos que exceda el número establecido. Con carácter general se aplicará a partir del cuarto hijo inclusive.

El Ejecutivo estima que en total se beneficiarán 362.790 contribuyentes (312.679 por cónyuges con discapacidad y 50.111 por familias numerosas) y que su coste total al año será de 398 millones de euros, valorado en términos de devengo (375 millones de euros por cónyuges y el resto, 23 millones de euros, por el incremento para las familias numerosas).

Sin embargo, el Gobierno explicó que dado que la medida tendrá efectos desde la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018, dicho coste anual se repartirá entre 2018 y 2019, prácticamente a partes iguales, esto es, 199 millones de euros cada año.

'CHEQUES GUARDERÍA'

Por otro lado, el proyecto contempla también ‘cheques guardería’ para niños de 0 a 3 años, de manera que se contempla una deducción de más de 80 euros al mes por escolarización hasta un máximo de 1.000 euros al año. Además, esto será compatible con otras ayudas autonómicas.

El objetivo de esta medida es no sólo estimular la incorporación de la mujer al mercado laboral, sino que, al tener en cuenta los gastos que tal decisión le implica en guarderías o centros educativos, facilita la conciliación de la vida familiar y laboral y el acceso del hijo menor de tres años al primer ciclo de la educación infantil.

Esta medida, según el Ejecutivo, beneficiará a 346.998 contribuyentes y su coste anual se cifra en 265 millones de euros, el cual se producirá exclusivamente en 2019.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso