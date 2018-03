PRESUPUESTOS. DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO ABANDONA A 300.000 DEPENDIENTES EN LISTA DE ESPERA

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales aseguró este sábado que el proyecto de Presupuestos Generarles del Estado para 2018 presentado por el Gobierno esta semana “abandona a 300.000 dependientes en lista de espera” y que “100 de ellos seguirán falleciendo cada día sin recibir los servicios a los que tienen derecho”.



Esta organización indicó, en un comunicado, que “el cacareado aumento del gasto en dependencia” en las cuentas estatales para 2018 es de 46 millones de euros, cantidad que las comunidades autónomas no pueden gastar si éstas no aportan a su vez otros 184 millones, de manera que por cada millón que destina el Estado obliga a gastar al menos cuatro millones más a los gobiernos regionales.

La entidad, presidida por José Manuel Ramírez, afirmó que el incremento de 46 millones de euros en transferencias estatales a las comunidades autónomas para la atención a la dependencia “no supone absolutamente nada”. “Es papel mojado porque ni siquiera se asegura que dichos fondos se transfieran al nivel autonómico, ya que para recibir un euro del Estado las autonomías deben acreditar cuatro euros de gasto en personas atendidas (algo que hoy no pueden cumplir gracias al modelo de financiación)”, añadió.

Además, Ramírez subrayó que se trata de “una partida ampliable que se suplementa automáticamente en la medida en que la gestión del sistema avance”, puesto que en 2016 se suplementó con 37 millones de euros y en 2017 se dejaron de ejecutar 44 millones de euros.

“Es papel mojado porque el aumento del gasto de 46 millones significa que, teniendo en cuenta que la atención media de un dependiente cuesta 6.665 euros al año, en el mejor de los casos se podrían atender a unos 6.900 de la lista de espera, lo que condena al 98% restante de la lista de espera a no recibir prestación o servicio de la ley de dependencia durante este año”, añadió.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales consideró “indignante y cruel” el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 porque “supone que las administraciones seguirán incumpliendo la Ley y violando derechos subjetivos”. “En lo que resta de año fallecerán más de 30.000 personas que tenían un derecho reconocido sin recibir servicios o prestaciones. Eso sí, bajará la ‘lista de espera’”, apostilló.



