FUNDACIÓN ONCE SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DE WORKABILITY, LA PRINCIPAL PLATAFORMA DE EMPLEADORES CON DISCAPACIDAD

- El objetivo es identificar los principales retos y oportunidades para el sector. Fundación ONCE se ha reunido este jueves en Madrid con el presidente de Workability International, Gerald Davis, en el marco de un encuentro para la reflexión estratégica de operadores empresariales empleadores de personas con discapacidad de distintos países europeos.

Workability International es la principal plataforma de empleadores de personas con discapacidad en el mundo. Representa a tres millones de personas con discapacidad y engloba a más de 130 miembros de 40 países diferentes, además de otros operadores del ámbito de la discapacidad, principalmente operadores empresariales empleadores de personas con discapacidad.

El objeto de este encuentro es explorar la colaboración de estas entidades y la identificación de los principales retos y oportunidades para el sector, en el marco de una reflexión estratégica.

Aprovechando la visita del presidente de Workability International a Madrid, Fundación ONCE ha organizado este encuentro en el que participan, además de Fundación ONCE, el grupo ILUNION, ONCE, European Disability Forum (EDF), Inserta Empleo, National Council of Disabled People's Organisations of Slovenia (NSIOS), Valakupiai Rehabilitation Centre de Lithuania, Sotek Finland, European Platform for Rehabilitation (EPR), Confederación Galega de Persoas con Discapacidad (Cogami) y Grupo Gureak.

En la reunión Workability International ha abordado la situación global del empleo protegido y la estrategia de la plataforma en este ámbito. También se ha expuesto la situación del empleo protegido en España y otros países de la Unión Europea y se han puesto sobre la mesa los retos y oportunidades en Europa. Por último, se ha revisado el marco de las políticas de la Unión Europea para el empleo protegido.

Está previsto que durante la visita a Madrid el presidente de Workability International conozca de primera mano el modelo empresarial social de ILUNION, el grupo de empresas de la ONCE y su Fundación, en concreto tres centros especiales de empleo referentes en su sector: la Lavandería industrial de Vallecas, el hotel ILUNION Atrium e ILUNION Tecnología y Accesibilidad.



