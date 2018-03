EL PSOE PIDE AL PRESIDENTE DE LOS OBISPOS QUE “DESBLOQUEE” LAS EXHUMACIONES DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

Google Plus

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, anunció este lunes que el Grupo Socialista va a pedir la comparecencia en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, tras la negativa del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, a acudir esta misma comisión.



Gil ha subrayado que Cantera “ha cometido una falta grave con la democracia y con las instituciones públicas y su ausencia supone un desplante al Senado”. También ha explicado que el objetivo de su comparecencia era arrojar luz en un asunto en el que media una sentencia judicial que autoriza a las familias de las víctimas del franquismo a poder retirar sus restos del mausoleo.

A su juicio, el prior “desprecia a la democracia y es intolerable que desprecie e desoiga una sentencia judicial”. También ha indicado que “es poco comprensible el silencio de la Iglesia Católica. Debe una respuesta a los españoles y a las familias de las víctimas. No puede amparar con su silencio la actitud del prior”.

Ander Gil ha señalado que la carta enviada por el prior al Senado para justificar su ausencia “es una mezcla de sorna y desprecio” y ha reiterado que el Grupo Socialista no va a aceptar la invitación para visitar el Valle de los Caídos porque “en una democracia, las explicaciones no se dan en el mausoleo de un dictador, ni bajo secreto de confesión ni a puerta cerrada, sino en la sede parlamentaria de la soberanía popular y con luz y taquígrafos, para que todos los ciudadanos puedan seguir sus explicaciones en directo”.

El portavoz socialista también ha mostrado su “sorpresa y estupefacción” ante la respuesta positiva del resto de grupos parlamentarios a la invitación del prior y ha señalado que “el PSOE se quedará solo en la defensa de la dignidad de esta Cámara”.



