PRESIDENTE DE LOS NOBEL: “ALGUNOS PREMIADOS NO SE COMPORTAN COMO ESPERARÍAMOS”

- Lamenta la respuesta de la Unión Europea, Nobel de la Paz, ante la crisis de los refugiados. El presidente de la Fundación Nobel, entidad encargada de la administración y gestión de los Premios Nobel, Carl-Henrik Heldin, afirmó este miércoles que “algunos premiados no se comportan como esperaríamos”, aunque descartó la posibilidad de retirar el reconocimiento y lamentó la respuesta europea a la crisis de los refugiados.

“No creo que haya manera de retirar un premio una vez ha sido otorgado; se concede para honrar o reconocer los logros previos al reconocimiento”, aseguró el máximo responsable de estos premios en un encuentro con periodistas en la Fundación Ramón Areces de Madrid, donde esta tarde pronuncia una conferencia.

“Muchos de los premiados se convierten en ejemplos a seguir, en modelos para la juventud, logran atraer a los jóvenes hacia la ciencia”, celebró este oncólogo de profesión. Sin embargo, criticó que también hay “otros que no se comportan como lo esperaríamos” una vez entregado el reconocimiento.

En conversación telefónica con Servimedia, Heldin lamentó la respuesta de la Unión Europea (UE) –a la que se concedió el Premio Nobel de la Paz en 2012- con la crisis de refugiados y se mostró “alarmado” por la magnitud del problema, aunque no ligó su afirmación sobre el comportamiento de los premiados a la actuación de los países europeos. Sin embargo, sólo el 30% de los refugiados que la UE repartió en cuotas hace dos años han llegado a los países de acogida pasado el plazo.

El presidente de los Premios Nobel señaló que "en los más de 100 años de historia se han producido poquísimos errores porque los comités independientes son muy prudentes y suelen reconocer las contribuciones” con rigor.

Para ser merecedor del Nobel de la Paz, con el que han sido reconocidos personajes como Nelson Mandela, Teresa de Calcuta o el Comité Internacional de la Cruz Roja, hay que cumplir tres requisitos, según dijo Heldin: "Luchar contra un ejército activo, organizar conferencias en favor de la paz y promover la hermandad entre los países". Además, "debajo de ese paraguas caben muchas más acciones laureables".

Sobre la posibilidad de retirar un premio a un galardonado que puede haber demostrado no merecerlo, Heldin explicó que “es una situación que se nos escapa; nunca se ha retirado un premio y no creo que sea posible”. Y es que “estos reconocimientos se dan para reconocer un trabajo o una actitud anteriores”, sin importar la ejemplaridad con el que se lleve el título después.

