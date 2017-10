PRESIDENTE DE LOS NOBEL: "LA FALTA DE MUJERES PREMIADAS ES UN PROBLEMA PARA LA INSTITUCIÓN"

- Rechaza aplicar cuotas para que haya paridad en los premiados. El presidente de la Fundación Nobel, entidad encargada de la administración y gestión de los Premios Nobel, Carl-Henrik Heldin, reconoció este miércoles que la escasez de mujeres reconocidas con este galardón “es un problema para la institución” y espera una “distribución un poco más equitativa” en el futuro, aunque descartó imponer cuotas de paridad.

El mismo día en que se han dado a conocer los tres hombres premiados con el Nobel de Química -Jacques Dubochet, Joachim Frank y Richard Henderson-, el máximo responsable de estos galardones, que se encuentra en España con motivo de una conferencia en la Fundación Ramón Areces, lamentó que la presencia femenina entre los reconocidos sea “escasa”. “Tengo la esperanza de que esto cambie”, sentenció durante un encuentro con periodistas.

Sin embargo, preguntado por la estrategia para incorporar más nombres de mujeres a la larga lista de varones premiados desde el año 1900 –cuando se impulsaron los premios-, este oncólogo de profesión respetó la capacidad de los comités seleccionadores de no incluir cuotas.

“Cada premio tiene sus propios comités de selección y trabajan en secreto para seleccionar a los candidatos que consideran más aptos; trabajan estrictamente sobre el descubrimiento, sin cuotas”, explicó Heldin. “En estos comités también participan mujeres”, matizó, aunque su presencia tampoco responde a criterios de paridad.

“Hay una conciencia de desequilibrio en cuestión de género, por lo que hay propuestas para reevaluar el poder contar con opiniones externas de científicos”, añadió. La cuestión reside en que los mecanismos para seleccionar un premio Nobel vienen recogidos en el testamento de Alfred Nobel, inventor de la dinamita y que impulsó estos reconocimientos.

Sus directrices fueron claras a la hora de donar toda su fortuna para crear los premios Nobel: seleccionó las cinco categorías de los premios –Física, Medicina, Química, Física, Literatura y Paz- y nombró directamente las instituciones encargadas de seleccionar a los premiados, de manera que cada designación responde al criterio de un organismo autónomo de la fundación.

“Los descubrimientos que han llevado al otorgamiento de un Premio Nobel se remontan a unos cuantos años atrás, en una época en la que no había tantas mujeres en estos campos de la ciencia y las artes”, explicó el máximo responsable de los galardones.

NO HABRÁ NUEVAS CATEGORÍAS

Preguntado por la posibilidad de incluir más categorías en los Premios Nobel, dada la revolución de Internet, las redes sociales y la ampliación de las disciplinas científicas, Heldin sentenció que los campos reconocidos por los Premios Nobel son inamovibles, pues “no podemos ignorar que actuamos en seguimiento del testamento de Alfred Nobel”.

Tal fidelidad a los principios instaurados hace 120 años por el descubridor de la dinamita impiden que otros campos de la ciencia se incorporen a estos galardones: “Sólo las categorías que él designó se pueden llamar Nobel”.

De hecho, precisó que el conocido como 'Nobel de Economía' no es tal, puesto que no se encuentra entre las disciplinas recogidas en el testamento de su fundador, sino que es un reconocimiento “en memoria de Nobel” que concede el Banco Central Sueco, pero que en ningún caso tiene categoría Nobel.

