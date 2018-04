LA PRESIDENTA DE LA COORDINADORA DE ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS CREE QUE CIFUENTES RECIBIÓ “TRATO DE FAVOR”

La presidenta de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup), Carmen Romero, declaró este jueves a Servimedia que tras escuchar las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el pleno del Parlamento autonómico cree que la mandataria regional "ha recibido trato de favor” en la concesión del máster que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos.



Romero afirmó que las declaraciones de Cristina Cifuentes durante su comparecencia en el pleno de la Asamblea de la Asamblea de Madrid para explicar cómo obtuvo el título y lo relativo al Trabajo Fin de Máster (TFM) no aclaran nada sobre el caso. Por este motivo, indicó que, “o bien la señora Cifuentes empieza a aportar la documentación necesaria para arrojar un poco de luz a este caso, o que dimita”.

La presidenta de la Creup lamentó que este caso esté afectando a la reputación de la Universidad y sus estudiantes. “Yo no dudo de las universidades públicas ni de lo que se estudia en ellas pero desde luego la imagen que se está dando de esta universidad en concreto es completamente horrible”, manifestó.

En este sentido, manifestó que “lo peor de todo” es que este caso está salpicando de manera negativa al resto de universidades públicas a nivel nacional. “Lo que ha pasado no es la norma” y es algo que no les parece “tolerable” porque “en ningún momento recibimos trato de favor cuando llegamos a nuestras universidades”.

La coordinadora de estudiantes ha pedido que Cifuentes “acuda al pleno del Consejo Interuniversitario de Estudiantes de la Comunidad de Madrid (CIECM) para que dé explicaciones y rinda cuentas con los propios representantes de los estudiantes”, además de “una rápida resolución por parte de los observadores externos designados por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas que clarifique lo sucedido”, así como que “el Ministerio de Educación Cultura y Deporte intervenga de forma inmediata para esclarecer esta situación”.



