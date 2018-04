EL PSOE PRESENTA UNA PROPOSICIÓN PARA LUCHAR CONTRA LOS ESTEREOTIPOS DE LAS ENFERMERAS

Google Plus

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) sobre 'medidas para avanzar en la igualdad de género en las profesiones sanitarias', con el fin de de luchar contra los estereotipos que afectan a las enfermeras.



En la exposición de motivos se afirma que los casos de difusión de imágenes y mensajes que atentan contra la dignidad de las profesionales sanitarias continúan produciéndose. Uno de los casos que más resonancia mediática ha tenido y que ha suscitado una enérgica protesta por parte del colectivo de profesionales de la enfermería ha sido la inclusión en uno de los números musicales del programa ‘Telepasión 2017’ de Nochebuena, en La 1 de TVE, “de una imagen sexualizada y estereotipada de las mujeres que ejercen la profesión de enfermería".

"Se trataba de una imagen extremadamente alejada de la realidad en la que se presentaba a estas profesionales sanitarias con una vestimenta totalmente inapropiada que perpetuaba el estereotipo de profesional sexy y provocativa”, explica.

Tras el registro de esta PNL, la diputada socialista Lidia Guinart indicó que esta proposición “parte de una propuesta del sindicato de enfermería Satse, que ha propuesto al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la creación de un Observatorio por la Igualdad en las Profesiones Sanitarias”.

“Con esta PNL queremos que desde este Observatorio se vele por la lucha contra los estereotipos de género. Estamos hartos de ver imágenes como las que se emitieron en el programa de RTVE. Desde este Observatorio también queremos que se combatan otros aspectos como el acoso laboral y sexual y que se realicen informes periódicos al respecto”.

Por su parte, el presidente de Satse, Manuel Cascos, agradeció el apoyo del Grupo Socialista en la elaboración de esta PNL. “Así podremos ser capaces entre todos de eliminar de la sociedad esa cultura referida a los estereotipos y el sexismo. La enfermería española es mucho más que una caricatura o una muñeca con la falda corta inadecuada. La enfermería española hace una labor envidiable prestando asistencia sanitaria y esta es la imagen real de las enfermeras y no la otra distorsionada”.

Esta proposición no de ley se ha registrado para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados.



