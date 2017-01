LA ONCE PRESENTA JUEGOS PARA MÓVIL DE ENTRENAMIENTO CEREBRAL PARA PERSONAS CIEGAS

La ONCE presentó este martes en Sevilla el proyecto ‘Entrenamiento cerebral ONCE-Vodafone’, que cuenta con una serie de juegos para smartphones y tabletas accesibles para personas con discapacidad visual grave.

En la demostración participaron Cristóbal Martínez, delegado territorial de la ONCE; Pedro Moriana, alumno de 6º de Primaria ciego total, de 11 años; Inés Carrillo Díaz, alumna de 3º de Primaria con discapacidad visual grave, de 8 años; Carlos Hernández, vendedor de la ONCE, y Cristina Callejas, camarera del restaurante ‘No veas’, ambos ciegos totales, así como Carmen Vivas, técnica de rehabilitación visual de la Delegación Territorial.

Martínez aprovechó el acto para hacer un llamamiento a la industria del juego para que apueste por la accesibilidad en el diseño de los juegos, “porque hasta ahora ha sido un mundo vetado para nosotros”.

ENTRENAR LA MENTE

Gracias al ‘Entrenamiento cerebral ONCE-Vodafone’, que ha sido desarrollado en colaboración con la Fundación Vodafone y la firma Unobrain, las personas ciegas o con discapacidad visual tienen la posibilidad de divertirse con estos juegos y, al mismo tiempo, entrenar su mente en áreas como la memoria, el cálculo o las funciones ejecutivas, entre otras, a través de sus smartphones o tabletas. Las propuestas de Unobrain están desarrolladas por un equipo de neuropsicólogos y validados por diferentes estudios científicos.

Este proyecto está formado por una serie de nueve juegos, recopilados en la aplicación Unobrain, disponibles para ser descargados de forma gratuita en los markets online de aplicaciones móviles, Apple Store para iOS y Google Play en Android.

Los juegos están pensados para todos los gustos y posibilidades, desde propuestas de operaciones matemáticas como ‘Super Ahorro’ o ‘MayorMente’ o de combinación de letras como ’Esta palabra me suena’, a juegos de habilidad y destreza como ‘De pesca’, ‘Ositos’, ‘Semáforo’ o ‘Sónar’, entre otros.

Para poder acceder a los juegos es necesario tener instalada la aplicación en los dispositivos móviles. Para ello, los usuarios con discapacidad visual grave deben activar primero las soluciones de accesibilidad, como VoiceOver o TalkBack, dentro de los ajustes generales de su terminal. Tras ello, deben acceder al market online y descargar la aplicación gratuita Unobrain.

Una vez dentro, el usuario ciego debe registrarse entrando en ‘Crear cuenta nueva’ y a partir de ahí puede comenzar a jugar. De forma automática, la aplicación le ofrece una sesión diaria de entrenamiento compuesta de los tres juegos que más se adecúen a las capacidades cognitivas en las que el usuario muestre menos destreza, en función de su historial registrado.

Además, el usuario tiene la opción de acceder al menú general y complementar su sesión diaria de entrenamiento con los juegos que él mismo elija y tantas veces como quiera en cada momento. También se incluye la posibilidad de acceder a estadísticas de la evolución de cada usuario en las facetas cognitivas que trabajan los distintos juegos.

De momento, la aplicación Unobrain incluye cinco de los juegos que componen la serie accesible para personas ciegas. Los cuatro restantes se irán incorporando a lo largo de las próximas semanas.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso