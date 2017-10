DOWN MADRID PRESENTA SU CALENDARIO SOLIDARIO 2018 ACOMPAÑADA POR LA FUERZA DE STAR WARS

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) presentó este domingo la edición 2018 de su calendario solidario en un acto celebrado en el Teatro Barceló de Madrid al que acudieron los miembros del club costuming Legión 501 Spanish Garrison, que en esta ocasión acompañan cada mes a los niños y jóvenes de la entidad social en las imágenes del calendario.

La edición 2018 del calendario solidario muestra distintas fotografías en las que aparecen varios niños y jóvenes de la Fundación Síndrome de Down de Madrid acompañados por miembros de la Legión 501 Spanish Garrison, un club de costuming que nació con el propósito de manifestar la pasión por Star Wars y ayudar en causas solidarias, generalmente enfocadas a los más más pequeños.

El calendario nace con el propósito de fomentar la sensibilización social en torno a las personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales. Los fondos recaudados irán destinados íntegramente a fomentar la inclusión del colectivo.

La presentación contó con la presencia de los miembros de la Legión 501 Spanish Garrison, quienes realizaron un desfile de tropas imperiales formado por diferentes personajes de la saga Star Wars, como Darth Vader, Tusken, Shadow Scout y los StormTroopers. Además, los asistentes a la presentación presenciaron el primer encuentro entre los personajes de la Rebel Legion Spanish Base y el ejército del lado oscuro en un mismo espacio.

Para María Jesús Rihuete, coordinadora de Empresas y Comunicación de Down Madrid, la presentación del calendario solidario 2018 representa una nueva oportunidad de sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de estos niños y jóvenes y ayudarles a conseguir las metas y objetivos que se marquen en la vida. En este sentido, recordó que el objetivo de la Fundación Síndrome de Down de Madrid es trabajar por normalizar la situación y mejorar la calidad de vida de los 1.700 niños, jóvenes y adultos que actualmente forman parte de la entidad social.

Según Eloy González, oficial de guardia de la Legión 501 para este evento, colaborar con Down Madrid en la elaboración del calendario solidario 2018 “ha sido un orgullo y ha supuesto una experiencia maravillosa”. “No me he sentido tan querido y con tanta ternura como con los niños y jóvenes de Down Madrid”, aseguró González, al tiempo que recordó que el objetivo de esta ONG de la que forma parte es “ayudar a quienes más lo necesitan, sobre todo a los niños, que son nuestros fans número uno”.

Por su parte, Rubén Labarzana, director de White Room Eventos, Marketing y Comunicación, empresa organizadora del evento, se mostró satisfecho de poder colaborar una vez más con Down Madrid en un evento de estas características que, según dijo, reporta una satisfacción adicional. “Acostumbrados a organizar eventos de ocio diurno, como conciertos o eventos corporativos, el acto de hoy tiene un toque diferente en el que solo se repsira felicidad y no hay nada más por lo que preocuparse”, dijo.

El calendario se puede conseguir con un donativo de 5 euros en las sedes de Madrid de la Fundación Síndrome de Down de Madrid.

