PREPARAN UN VIDEOJUEGO QUE HACE SUFRIR EL ‘BULLYING’

Un grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) está desarrollando ‘Conectado’, un videojuego que tiene como objetivo concienciar sobre el ‘bullying’ y el ciberacoso escolar, poniendo a los jugadores en la piel de la víctima para que experimenten el sufrimiento que percibe el alumno acosado.

Antonio Calvo, investigador en el grupo E-UCM, explicó a Servimedia que para ayudar a prevenir y a concienciar del acoso. ‘Conectado’ pone al jugador “en el rol de víctima, de manera que el juego permite, de una manera controlada y segura, marcar experiencias a los jugadores, sin ponerles en situaciones que tú en la vida real no les pondrías”.

“Podemos hacer que el juego te meta en una escena en la que el jugador es nuevo en el colegio y durante un periodo de cinco días, poco a poco va aumentando el acoso que sufre, tanto por red social como por persona”, explicó Calvo, que hizo hincapié en las diferencias entre el ‘bullying’ que se recibía antes que el que se recibe ahora, puesto que “ahora en casa además están las redes sociales y el acoso es 24 horas”.

En este sentido, este investigador señaló que “la idea es poner al jugador en esa piel de la víctima para que entienda mejor los sentimientos de las personas que son acosadas”, así como para que “si lo ven, además, intenten ayudarles”.

Además, el juego da herramientas a los alumnos y les aconseja hablar con sus padres, con los tutores y que pidan ayuda y vean que “sienta mal que las personas que están a tu alrededor cuando ven eso, no actúen”.

Por otra parte, Calvo remarcó que ‘Conectado’ también ofrece minijuegos, “en los que no se pueden ganar”, con la intención de que “que el jugador sienta frustración, impotencia y esos sentimientos que también sufren las víctimas cuando son acosadas”.

“EL NIVEL DE CONCIENCIACIÓN AUMENTA”

De esta manera, el juego muestra cómo los compañeros te insultan, te acosan y te marginan, pero, además, cuando llegas a casa tienes un periodo que puedes usar el móvil y la red social, donde también te mandan mensajes ofensivos.

“Todavía no está publicado”, afirmó este investigador, quien relató que “estamos haciendo pruebas en colegios para ver que verdaderamente funciona, cómo podemos mejorar, cómo pueden usarlo los profesores y si lo ven como una herramienta útil o no”.

Por ello, ya ha realizado tres experimentos con 257 alumnos de tres centros educativos distintos, donde, según Calvo, “hemos visto mediante 18 preguntas realizadas antes y después de probar el juego como el nivel de concienciación de los alumnos verdaderamente aumentaba”.

Por último, este investigador indicó que ahora mismo se trata de un juego para Windows, aunque el objetivo es que “sea una herramienta libre y gratuita para que cualquier colegio pueda usarlo una vez lo lancemos” y así llegar al mayor número de alumnos posibles.

