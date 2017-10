MADRID. LA DGT PREPARA UN DISPOSITIVO ESPECIAL POR EL GRAN PREMIO CAMIÓN DE ESPAÑA EN EL JARAMA

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este fin de semana un dispositivo especial en las inmediaciones del Circuito del Jarama, con motivo del 31 Gran Premio Camión de España.

La organización calcula que acudirán al circuito durante el sábado y el domingo unos 7.000 vehículos.

El dispositivo de la DGT contará con 32 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 45 agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, 20 técnicos del Centro de Gestión de Tráfico de Madrid y un helicóptero que, con labores de vigilancia y regulación de la circulación, actuará en el área de influencia del circuito, principalmente en la A-1 y carreteras por las que discurrirán los itinerarios alternativos.

Las medidas especiales de regulación comenzarán a establecerse en la Autovía de Burgos (A-1) durante la mañana de este sábado, día en que se desarrollarán los entrenamientos y carreras, para intensificarse desde primera hora del domingo, en el que se desarrollarán las pruebas.

Ante el incremento de vehículos en la zona de influencia del Circuito del Jarama, Tráfico recomienda a todos aquellos conductores cuyo destino no sea el circuito no circular por la A-1 (Autovía de Burgos) entre los kilómetros 14 y 27 de dicha autovía desde las 8 a las 16 horas del sábado y desde las 7 a las 18 horas del domingo.

ITINERARIOS ALTERNATIVOS

Con el fin de facilitar la circulación, la DGT ha establecido una serie de itinerarios alternativos para todos aquellos conductores que no se dirijan a presenciar el campeonato y quieran evitar la zona del circuito.

Para salir de Madrid en dirección norte, lo más recomendable es utilizar la carretera M-607 hasta Colmenar Viejo y desde allí por la M-609 a Soto del Real y la M-608 a Guadalix de la Sierra, hasta pk. 50 de la A-1 (en Venturada).

Otros itinerarios que sirven a la zona comprendida entre A-1 y A-2 (Algete, Talamanca del Jarama, etc.) son los siguientes: desde la A-1 por M-50 (salida 21), o M-100 (salida 23) a M-111 por Fuente el Saz, M-103 Valdetorres del Jarama a N-320 y Torrelaguna.

También desde la A-2 por salida 18 a M-50 hasta salida 5, donde se enlaza con la M-111, y desde este punto por el mismo itinerario anterior.

