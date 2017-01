PREOCUPACIÓN ENTRE PADRES DE ALUMNOS ESPAÑOLES QUE ESTUDIAN EN EEUU ANTE LAS DECISIONES DE TRUMP

Google Plus

- Según la agencia Speak&Go. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y sus últimas decisiones relacionadas con la retirada del español en la web de la Casa Blanca y la inmigración generan inquietud e incertidumbre en los padres de los más de 3.000 estudiantes españoles que cada año realizan un curso escolar de ESO o Bachillerato en Estados Unidos, según alerta la agencia de idiomas Speak&Go.

Hasta la elección de Donald Trump, Estados Unidos era uno de los destinos preferidos por los padres españoles para enviar a sus hijos a estudiar un curso escolar en el extranjero, según la directora de esta agencia, Silvia García. Sin embargo, la incertidumbre y la polémica que está generando Trump con sus políticas hacen que países como Irlanda y Canadá ganen adeptos entre los progenitores.

España es el quinto país europeo que más estudiantes envía a EEUU por detrás de Alemania, Italia, Francia y Noruega, apuntó García, que señaló que las relaciones entre ambos países tradicionalmente han sido buenas, por lo que indicó que “no hay por qué temer”. Ahora bien, a su juicio, los universitarios de países árabes y de México sí pueden tener más problemas.

No obstane, los principales operadores americanos de gestión de cursos de idiomas proveedores de Speak&Go son optimistas y creen que las políticas de Trump no afectarán a un sector que el pasado año aportó 30.500 millones de dólares a la economía norteamericana.

"Nuestros socios americanos así nos lo transmiten", prosiguió García, que espera que el número de familias de acogida de estudiantes aumente “porque muchos norteamericanos están en contra de las políticas de Trump respecto a la inmigración y quieren demostrar que Estados Unidos es un país acogedor y hospitalario”.

A los operadores norteamericanos consultados por Speak&Go sí les preocupa en cambio que los padres de los alumnos puedan alarmarse por las noticias sobre manifestaciones y disturbios en el país contra la Administración Trump. Por eso, García dijo a los padres que “no hay ningún peligro para los estudiantes y que no parece que vaya a haber cambios en las políticas de concesión de visados de intercambio cultural, que son las que se conceden para hacer un año académico allí”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso