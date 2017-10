SEVILLA ACOGERÁ LA PREMIER MUNDIAL DE LA PELÍCULA 'LOS DEMÁS DÍAS', SOBRE LOS CUIDADOS PALIATIVOS

Sevilla acogerá el 9 de noviembre la premier mundial de la película 'Los demás días', sobre los cuidados paliativos, que ha sido seleccionada por el 14º Festival de Cine Europeo de Sevilla. Su estreno en cines será el 17 noviembre.

Escrita y dirigida por Carlos Agulló (Plot for Peace), 'Los demás días' es una producción de MOD Producciones que cuenta con el apoyo de Ministerio de Cultura-ICAA, con la colaboración de la Comunidad de Madrid y en asociación con Film Factory.

El filme muestra el trabajo de un médico de cuidados paliativos del Servicio Madrileño de Salud, que descubre al espectador una especialidad médica casi desconocida.

Las conversaciones entre pacientes, familiares, médicos, enfermeras y psicólogos animan a asumir la muerte como parte natural de la vida, donde hay momentos para el humor, la alegría, el optimismo, el afecto y el respeto.

A través de las historias personales e íntimas de un grupo de pacientes y de sus familiares, el espectador conoce la labor de los profesionales de cuidados paliativos que ayudan a otras personas a vivir bien hasta el último momento.

"Con esta película tengo la impresión de haber dado un gran paso", indicó Carlos Agulló. "Para mí hay un antes y un después de su gestación: ahora me puedo acercar a la muerte con respeto, valor y optimismo, sabiendo que se puede vivir hasta el último segundo con calidad, afecto, dignidad y sin dolor. Las personas que he conocido durante la filmación de 'Los demás días' me lo han demostrado".

