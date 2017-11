MADRID. LA ONCE PREMIA A LA POLICÍA MUNICIPAL POR SU UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

- Los Premios Solidarios también galardonan a Fundación del Lesionado Medular, la sección ‘Tú y Madrid’ del programa de Telemadrid ‘Madrid Contigo’, a Rafael del Río y a Alcampo. La ONCE ha reconocido en sus Premios Solidarios de la Comunidad de Madrid a la Policía Municipal de la capital, a la Fundación del Lesionado Medular, la sección ‘Tú y Madrid’ del programa de Telemadrid ‘Madrid Contigo’, a Rafael del Río y a Alcampo.

En la categoría de Institución, organización o entidad, el galardón es para la Fundación del Lesionado Medular, por su atención continuada a personas con lesión medular durante sus 20 años de existencia, realizando actividades y programas específicos e individualizados para desarrollar habilidades y entrenamientos acordes con los distintos niveles de dependencia, mejorando la calidad de vida y buscando la plena participación en la sociedad de estas personas.

En la categoría de Programa, artículo o proyecto de comunicación, el premio es para el espacio ‘Tú y Madrid’, del programa de Telemadrid ‘Madrid Contigo’, presentado por Marta Landín, por ser “un altavoz que la televisión pública dedica semanalmente a temas sociales”, entre ellos cuestiones relacionadas con la discapacidad, sus protagonistas y las familias, tratando de forma natural sus reivindicaciones y su vida cotidiana en aspectos como la educación, el trabajo, el ocio o la cultura, informó la ONCE.

El Premio Solidarios Comunidad de Madrid a la Persona Física es para Rafael del Río Sendino, expresidente de Cáritas España, por su trayectoria profesional y personal, demostrando una especial dedicación hacia los problemas de exclusión social de los jóvenes, sobre todo en aquellos fenómenos relacionados con la violencia y las drogodependencias, trabajando de forma incansable por la paz, la seguridad y la democracia, así como por su actividad de ayuda humanitaria y social a favor de los grupos más desfavorecidos.

En la categoría de Empresa, el premio es para Alcampo-Auchan por su iniciativa de rotulación de calidad en braille de sus productos de marca propia (Auchan), lo que favorece la autonomía de las personas ciegas, así como por su compromiso con la integración laboral de personas con discapacidad en su plantilla.

Finalmente, en la categoría de Estamento de la Administración Pública, el galardón es para la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid por su trabajo especializado apoyando y asesorando a víctimas de delitos de odio, conductas de discriminación e intolerancia por orientación sexual, identidad de género, religión, origen étnico, edad, exclusión social, ideología, discapacidad o enfermedad. También por el establecimiento de planes para prevenir estos delitos e investigar las denuncias que se puedan vincular al agravante de discriminación.

Los premios se otorgan a aquellas personas, empresas, ONG, entidades o instituciones y programas o trabajos de comunicación que, en opinión del jurado, más se hayan comprometido desde sus diferentes ámbitos de actuación con llevar a cabo una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la cultura institucional de la ONCE y su Fundación. En esta edición, los Premios Solidarios giran en torno al concepto de la “Diferencia, como un valor que enriquece a la Sociedad”.

El Jurado de los Premios Solidarios ONCE Comunidad de Madrid 2017 ha estado formado por Imelda Fernández Rodríguez (consejera general ONCE), Luis Miguel López Ruiz (presidente del Consejo Territorial ONCE Madrid), Fátima Peinado Villegas (vicepresidenta primera del Consejo Territorial ONCE Madrid), David Olalla Vidal (vicepresidente segundo del Consejo Territorial ONCE Madrid), Luis Natalio Royo Paz (delegado territorial ONCE Madrid), Susana Gutiérrez Duque (subdirectora general de Valoración de la Discapacidad de la Comunidad de Madrid), Antonio Llorente Simón (presidente de la Plataforma del Tercer Sector Madrid), Mayte Antona López (vocal de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid) y Mayte Gallego Ergueta (presidenta del Cermi Madrid).

La entrega de los Premios Solidarios ONCE Comunidad de Madrid 2017 tendrá lugar el 13 de diciembre, a las 18.00 horas, en el Centro Deportivo y Cultural, situado en el Paseo de La Habana, 208.

