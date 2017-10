'ESO NO SE PREGUNTA': TELEMADRID DARÁ VOZ EN UN NUEVO PROGRAMA A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

- Ciudadanos de colectivos desfavorecidos contestarán a cuestiones sobre su vida cotidiana. Personas en riesgo de exclusión responderán a preguntas sobre su vida cotidiana que les formularán espectadores anónimos en un nuevo programa que prepara Telemadrid.

Se llamará ‘Eso no se pregunta’ y es un formato original de la televisión pública australiana ABC que busca combatir los prejuicios y la discriminación que sufren colectivos desfavorecidos.

“Es una oportunidad de conocer todo lo que siempre quisimos saber sobre ellos, pero nunca nos atrevimos a preguntarles. Invitamos a los espectadores a mandarnos de manera anónima preguntas íntimas o curiosas que nunca se atreverían a preguntarles cara a cara. Y, con el máximo respeto, se las trasladamos a estos grupos sociales para que nos respondan ante la cámara en tono desenfadado, sin dramatismo y con humor”, explica Telemadrid en su página web.

Los colectivos que se han elegido para realizar las entrevistas con las preguntas recogidas pertenecen a personas ciegas, de raza gitana, musulmanes, negros, obesos, parados, personas de baja estatura, religiosos, usuarios de silla de ruedas, con síndrome de Asperger, con síndrome de Down y transexuales.

“La curiosidad, nuestra ideología o los prejuicios nos llevan a plantearnos ciertas preguntas para algunos colectivos, pero la prudencia, educación o sentido común nos dicen que no deberíamos”, señala Telemadrid.

La cadena autonómica madrileña prevé formular preguntas como estas: ”¿qué ventajas tiene vivir en silla de ruedas?, ¿puedes ducharte tú solo?, ¿cuánto dinero cuesta cambiarse de sexo?, ¿cómo conduces un coche?, ¿cómo sabes que te has vestido bien?”.

