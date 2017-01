EL BARÇA PREFIERE NO PROTESTAR POR EL ARBITRAJE PORQUE “EN EL TERRENO DE JUEGO GANA EL MEJOR”

Google Plus

El director ejecutivo del F.C.Barcelona, Òscar Grau, abogó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ por no protestar a los árbitros: “Tenemos que demostrar que somos mejores en el campo; en el terreno de juego gana el mejor”.

Estas declaraciones se enmarcan en la polémica que se ha generado alrededor de las últimas palabras del jugador del primer equipo del F.C.Barcelona Gerard Piqué acerca de los errores arbitrales que perjudican a su equipo y la posterior recriminación de su entrenador, Luis Enrique Martínez.

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Grau dijo que es básico confiar en los estamentos y en los árbitros, y añadió: “Si me tengo que posicionar, me posiciono al lado de Luis Enrique, pero siempre entendiendo el golpe de impulsividad de Piqué”.

En este sentido, Grau explicó que los ejecutivos han hablado con Piqué y con los capitanes, como hacen habitualmente siguiendo la metodología del club a la hora de tejer el plan estratégico, y que están todos alineados. “Y si hoy ganamos, todo estará olvidado”, ironizó.

VIDEOARBITRAJE

Siguiendo las declaraciones del pasado domingo del presidente de La Liga, Javier Tebas, a favor del uso del vídeo en el arbitraje, el director ejecutivo del F.C.Barcelona manifestó su acuerdo: “El Barça está a favor”. Grau dijo que es básico que la tecnología ayude en un mundo tan profesionalizado como es el del fútbol, de la misma forma que se usa en otros deportes.

