El PP no se cree que Sánchez rompa con el independentismo y censura que mantenga el relator y la mesa de partidos

El PP no se cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya roto el diálogo con los independentistas catalanes después de que éstos hayan rechazado el marco trazado por el Ejecutivo para Cataluña y considera "intolerable" que "mantengan el relator y la mesa de partidos" porque suponen un "ataque al sistema de libertades".

"No se les puede creer. Son el Gobierno de la mentira", ha manifestado el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso Carlos Floriano, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha anunciado que la negociación con el independentismo ha "encallado" porque exige un referéndum de autodeterminación que el Gobierno no puede aceptar.

"Serán los únicos de toda España que no se han enterado de lo que querían los independentistas", ha ironizado Floriano, recordando que el propio presidente catalán, Quim Torra, ya hizo llegar a Sánchez por escrito el pasado 20 de diciembre un documento donde se recoge su querencia de un referéndum de autodeterminación.

El dirigente 'popular' ha explicado que no se puede creer que el Gobierno ha roto lazos con las fuerzas independentistas porque, según las conclusiones de la reunión de Sánchez con Torra que ha difundido Moncloa, el Gobierno mantiene su relator y la mesa de partidos.

Floriano ha censurado que el Gobierno no quiera entender que en Cataluña hubo hace un año un "golpe de Estado" que "aún no se ha resuelto", como tampoco que lo que ocurre en Cataluña no es un "conflicto".





PRESIÓN CONSTITUCIONALISTA

Así las cosas, el dirigente 'popular' considera que la concentración convocada para este domingo por el PP, Ciudadanos y Vox en la madrileña Plaza de Colón pidiendo la convocatoria de elecciones anticipadas es "más necesaria que nunca".

El 'popular' extremeño considera que el Gobierno ha optado por anunciar su ruptura con los independentistas por dos motivos. En primer lugar porque su aceptación de la figura del relator ha provocado un "problema muy grave" en el seno del PSOE, y también porque la posición mantenida por "los partidos constitucionalistas", en referencia al PP y Ciudadanos, estaba siendo muy respaldada "por la opinión pública".

"La posición de los partidos constitucionalistas ha sido lo suficientemente seria y apoyada por la opinión pública y eso les hace insorportable continuar en la dirección en la que iban. Otra cosa es que sus intenciones sigan siendo sospechosas", ha apostillado Floriano.





CALVO "DEBERÍA ENTERARSE" ANTES DE ATACAR

Al pedírsele opinión sobre la afirmación de Calvo de que el Gobierno no puede aceptar el derecho de autodeterminación de Cataluña, el portavoz adjunto ha recalcado que tiene que hacer el Ejecutivo es "rechazar cualquier cuestión que esté fuera de la ley" lo que, desde su punto de vista, no hace si admite como "punto de partida" un documento en el que se reconoce la existencia de una relator y de una mesa que "sustituye" a la representación parlamentaria.

Además, ha aprovechado para replicar a Calvo, quien ha acusado tanto al PP como a de haber "ninguneado" la Comisión para la evaluación y modernización del modelo territorial. "Antes de lanzar ataques al PP debería enterarse de que el PP está allí desde el primer día y continúa allí", ha replicado. En esa comisión sólo están representados el PSOE, el PP, Compromís y Unión del Pueblo Navarro (UPN).