El PP propone que el Rey nombre un candidato alternativo a Sánchez

El PP plantea, como fórmula para desbloquear la actual situación política nacional, el nombramiento por parte del Rey Felipe VI de un candidato alternativo y "de consenso" a Pedro Sánchez (PSOE), quien, según los populares, es actualmente el "elemento de bloqueo" de la democracia, según recoge Europa Press.



Se trataría, según ha dicho García Egea, de "un candidato de consenso" y que podría salir, tal y como ha desgranado en una rueda de prensa en Santander, de "una alianza de partidos constitucionalistas", con un pacto entre PP y Ciudadanos con la abstención del resto de partidos. "El dilema no es si Pedro Sánchez o elecciones", ha valorado, argumentando que el candidato socialista "no ha obtenido la confianza del arco parlamentario".

El dilema no es entre Pedro Sánchez y elecciones, el dilema es si hoy tenemos un candidato que suscite la confianza de todo el arco parlamentario y Pedro Sánchez hoy es presidente del Gobierno pero los que le hicieron presidente hace un año no se fían de él y por eso le dijeron no en junio y bajo mi punto de vista le pueden decir que no en septiembre", finaliza.