'HARRY POTTER Y EL LEGADO MALDITO' ES LA NOVELA MÁS VENDIDA ESTE AÑO EN AMAZON

La novela 'Harry Potter y el legado maldito', lanzada el pasado 28 de septiembre, es el libro más vendido en 2016 en Amazon.es. Su versión en inglés, 'Harry Potter and the cursed child' ocupa la segunda posición.

Esta nueva entrega de la saga del mago de Hogwarts, según informó Amazon en un comunicado, batió records en preventa y se convirtió en el libro más vendido durante la primera semana.

El podio de los libros más vendidos lo completa el autor español Carlos Ruiz Zafón con 'El Laberinto de los espíritus', una novela ambientada en la Barcelona de los años 50.

Otra obra española, 'Todo esto te daré', escrita por la ganadora del Premio Planeta 2016, Dolores Redondo, ocupa el séptimo lugar de este top 10. El primer libro de la saga 'Juego de Tronos' se encuentra en el octavo puesto y el best seller de 2015, 'La Chica del Tren', resiste en el último lugar de esta clasificación.

Por lo que respecta a los libros de no ficción, el ránking está compuesto por obras de psicología, autoayuda y manuales de comida sana.

En lo alto de la clasificación esta 'Cree en ti, descubre el poder de transformar tu vida', el libro de Ruth Nieves que ayuda a gestionar los problemas del día a día.

AYUDA PERSONAL Y COCINA

En el segundo puesto, está el libro de ayuda personal de la japonesa Marie Kondo 'La Magia del orden', que enseña el método KonMari para lograr orden en casa.

Completa el podio la bloguera Isabel Llanos y su libro 'Cocina sana para disfrutar', que reúne más de 100 propuestas saludables que demuestran que se puede comer sano, cuidarse y disfrutar haciéndolo.

Las obras infantiles se sitúan, un año más, entre los best sellers.

El libro para niños más vendido este año es 'El Monstruo de colores', que destrona al líder en 2015 'Emocionario, di lo que sientes', y lo deja en segundo puesto. En tercer lugar, se encuentra el clásico universal 'El Principito', de Saint-Exupery, que repite un año más entre el top 10.

