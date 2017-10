RTVE PONE EN MARCHA LA PLATAFORMA DIGITAL 'PLAYZ'

RTVE pondrá en marcha el próximo lunes 'Playz', un espacio digital en el que el usuario podrá disfrutar de contenidos originales e interactivos.

Se trata de una nueva plataforma 'online' que apostará por los jóvenes creadores españoles y que incluirá propuestas interactivas dirigidas a nuevos públicos.

'Playz' ofrecerá nuevas ficciones digitales como ‘Colegas’, ‘Mambo’, ‘Dorien’ e ‘Inhibidos’; y otros formatos de entretenimiento como ‘The challengers’, ‘Playchez’ y ‘Gente viva’. Además, incorporará magacines, documentales y espacios deportivos como la Liga Royale Champions League. Estará disponible a partir de este lunes 30 de octubre en 'www.rtve.es/playz', 'www.playz.es' y ''www.youtube.es/playzrtve'

'Playz' se caracteriza por ser un espacio abierto, interactivo y multiplataforma, que apuesta por la expansión del universo transmedia de sus contenidos y que se adapta a un usuario nativo digital que quiere consumir contenido de calidad cuando quiere y como quiere, sin depender de horarios. Así, los contenidos de Playz estarán disponibles en web, dispositivos móviles y televisiones conectadas a través del Botón Rojo de RTVE. Además, los usuarios podrán disfrutar de ellos en el canal de Youtube de 'Playz' ('www.youtube.es/playzrtve') así como en sus perfiles en redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter.

Los usuarios de 'Playz' también podrán interactuar con los contenidos y participar a través de la redes sociales, comunicándose incluso con los protagonistas de la serie y disfrutar de la creativa estrategia transmedia que se diseñará para cada contenido, como ya han hecho con la serie ‘Si fueras tú’, que emitirá su último episodio coincidiendo con la presentación de la nueva plataforma.

NUEVAS FICCIONES

‘Inhibidos’, producida en colaboración con Grupo Ganga (responsable de 'Cuéntame cómo pasó') y The Summer Agency, es un 'thriller' juvenil de ocho capítulos que permitirá a los usuarios formar parte de la emisión en tiempo real a través de un player interactivo. El reparto cuenta con jóvenes actores como Jaime Olías, Miguel Bernardeu, Olivia Baglivi, Blanca Parés o Catalina Sopelana, y figuras consagradas como Alberto Jiménez, Josean Bengoetxea o Aure Sánchez. El 'youtuber' iLeoVlogs también participa en la trama. La serie digital, ideada y producida por Javier Cuadrado y dirigida por Irene Arzuaga, cuenta con guion de Jordi García, y se estrenará el 6 de noviembre.

‘Colegas’, producida por RTVE Digital en colaboración con Veralia Contenidos Audiovisuales, es una 'dramedia' de seis capítulos que recupera el espíritu de las ficciones juveniles de los años 90. Manuel Feijóo, Julián González, Lara de Miguel, Fernando Gil y Marta Solaz protagonizan esta nueva ficción. El reparto lo completan Fernando Gil, Daniel Huarte, Rafael Reaño, Enrique Villén, Javier Coll, Fernandisco y la youtuber ‘Soy una pringada’, entre otros. Además, la serie contará con cameos de rostros muy populares de los noventa.

COMEDIA MUSICAL Y 'THRILLER'

‘Mambo’ es una comedia musical de los creadores de ‘Malviviendo’, la webserie más exitosa hasta la fecha en España. Cuenta la historia de Julio y Gustavo Mambo, dos perdedores que se atreven a lanzarse a un último intento de conseguir dedicarse a la música. La serie, producida en colaboración con Diffferent Entertainment, está protagonizada por David Sanz (también director y guionista) y Aarón Gómez. Completan el reparto Lucía Hoyos, Sofía Privitera, David Pareja, Pablo Nicasso, Juan Amodeo y Abi Power, entre otros.

‘Dorien’ es un 'thriller' psicológico con toques sobrenaturales con un reparto encabezado por Carolina Bang, Dafne Fernández, Dani Muriel, Macarena Gómez y Edu Casanova. Ambientada en el barrio madrileño de Malasaña, cuenta la historia de Dorien, una joven fotógrafa con una personalidad arrolladora, que esconde un secreto. La serie, producida en colaboración con The Other Side Films, cuenta con un equipo creativo capiteaneado por Kiko y Javier Prada.

