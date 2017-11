POLETIKA ‘SUSPENDE’ AL GOBIERNO Y AL PARLAMENTO EN LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD

Poletika, plataforma de seguimiento de la política creada por ONG como Oxfam, Médicos del Mundo o Access Info, considera que el Congreso de los Diputados ha errado en la tramitación de “muchas iniciativas favorables a la lucha contra la desigualdad social”, con un primer año de legislatura de “bloqueo constante” por parte del Gobierno y el Parlamento.

“La lucha contra la pobreza y la desigualdad no ha sido una prioridad, salvo con leves avances en género, salarios y medio ambiente”, aseguró esta organización en un informe publicado este martes. En él, Poletika indica que el Gobierno de España ha incumplido su compromiso para acoger refugiados y destaca la “lentitud” en la lucha contra el cambio climático.

A su juicio, “el bloqueo de iniciativas ha sido constante por parte del Gobierno y la Mesa del Congreso de los Diputados”, a quienes acusa de haber “usado su mayoría para vetar o ralentizar iniciativas que luchan contra la pobreza y la desigualdad”.

Entre otras cuestiones, esta plataforma reprocha al Ejecutivo y a las fuerzas políticas que “la combinación de precariedad laboral y bajos salarios afecta a los jóvenes, a las familias y se agudiza especialmente entre las mujeres”, con una brecha salarial que se mantiene en el 19,9%.

Sin embargo, lo que más lamentan las ONG es que pese a los nuevos partidos y a no contar con mayoría absoluta el partido que sustenta al Gobierno no se ha conseguido un Parlamento activo, ya que sigue estando “bloqueado a la hora de legislar y aprobar” iniciativas sociales, pese a que “iba a ser un Gobierno de pactos basado en la negociación”.

En materia de educación, esta plataforma asegura en su informe que ha sido “un año marcadamente continuista, con escasos avances y mucha incertidumbre”, al no haber acabado con la Lomce.

Asimismo, precisan que en todo lo relacionado con transparencia y acceso a la información el Ejecutivo del PP “necesita mejorar”, ya que aunque “han abordado debates importantes”, se echan en falta “medidas concretas” en la reforma de la ley de transparencia y la regulación de la actividad de los ‘lobbies’.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Si bien celebran que el Congreso de los Diputados haya conseguido aprobar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, las organizaciones de Poletika demandan “su implementación y ejecución presupuestaria”, algo que “no está garantizado”, a su juicio.

Asimismo, critican la “nula prioridad del Gobierno actual en relación a la estructura de igualdad” y los avances en la “restitución del acceso universal al Sistema Nacional de Salud”, tras el decreto ley aprobado hace cinco años que, según la plataforma, “excluyó a miles de personas”.

