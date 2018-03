PSOE Y PODEMOS ACUSAN A RTVE DE "DINAMITAR LA HUELGA DE MUJERES DEL 8-M"

Google Plus

Las senadoras Noelia Vera, de Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Lidia Guinar, del Grupo Socialista, acusaron este martes al presidente de RTVE, José Antonio Sánchez de "dinamitar la huelga de mujeres del 8-M" al establecer unos servicios mínimos que implicaba más presencia de mujeres periodistas que de hombres.



Vera explicó en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE que en secciones tan masculinizadas como la de Deportes en las que hay 15 hombres y cinco mujeres, los servicios mínimos recayeron precisamente en las mujeres y que Sánchez se negó a que en esa jornada de lucha de las mujeres apareciera un aviso en el que se decía que por la huelga feminista la programación habitual se veía afectada. Es más, Vera espetó a Sánchez que tiene "alergia al feminismo" y que lo que pretendía RTVE era "invisibilizar la huelga". Sánchez respondió que "no soy alérgico a nada" y que sus palabras lo habían dejado "pasmado".

Respecto a los servicios mínimos, Sánchez justificó que recayeron en las mujeres "porque son más en la redacción. Era lógico que les tocara a ellas", y concluyó que además ese día los informativos de RTVE fueron "líderes de audiencia"

Por su parte, la sendora Guinar lamentó "una vez más, la falta de sensibilidad del programa de Cárdenas, que aquel día volvió a frivolizar con sus contenidos".

Sobre la emisión de la rueda de prensa del 'presidente' de Tabarnia, Albert Boadella, en el Canal 24 horas, Sánchez dijo que se emitió porque ese canal "está a pie de calle" y que son los profesinales del mismo los que consideran que se tiene que dar en directo. Sobre la presentación de Boadella como presidente de Tabarnia, el presidente de RTVE dijo que en los grafismos se le presento "entre comillas. Los acentos y otros elementos ortográficos tienen mucha importancia en el idioma. No es lo mismo adúltero que adulteró" y enfatizó que TV3 presentó "al fugado Puigdemont" como presidente de la Generalitat cuando no lo es.

El presidente de RTVE también explicó la participación activa de la Corporación en la conmemoración del 40º aniversario de la Constitución . RTVE emitirá una programación especial que incluirá la retransmisión de los principales actos institucionales y se dedicará una semana conmemorativa, tanto en televisión como en radio y RTVE.es. Además, ‘Historia de nuestro cine’ dedicará una semana íntegra a la filmografía de los años 1977 y 1978, ‘Saber y ganar’ conmemorará la Constitución, y se realizarán entrevistas a políticos y constitucionalistas en informativos de TVE y RNE, además de un concurso en la web. RTVE.es contará asimismo con contenidos interactivos relacionados con la Transición y el 40 aniversario de la Constitución. Y se creará un sitio específico en el que se alojará un extenso material relacionado con la Carta Magna.



