EL 43% DE LOS NIÑOS MÁS POBRES ABANDONA LA ESCUELA DE FORMA PREMATURA

El 43% de los hijos de las familias más pobres de España abandona prematuramente sus estudios, según advierte Save The Children en un comunicado.

Según la ONG, la desigualdad educativa en España no ha parado de crecer a causa de la crisis, ya que las políticas de austeridad han afectado al sistema educativo español mucho más que a los de otros países.

Sus consecuencias las sufren las familias con menos recursos, y citó datos de la OCDE para demostrar que el impacto del entorno socioeconómico en los resultados educativos ha aumentado un 24% entre 2003 y 2012.

"El sistema se ha quedado sin herramientas para compensar las desigualdades. Al contrario, las fomenta". En este sentido, criticó el descenso de la inversión pública en educación, que asegura que ha pasado del 4,1% del PIB en 2010 al 3,6 en 2015.

"Si el gasto público disminuye, la calidad de la educación depende cada vez más del gasto de los hogares", y "no no todos tienen la misma renta disponible".

Save the Children llamó la atención sobre la realidad de los hogares monoparentales, dirigidos por mujeres en su gran mayoría, que encuentran serias dificultades para afrontar los gastos asociados al inicio del curso como la compra de libros, el pago del transporte u otros.

