MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN VIVE EN PAÍSES CON ARMAS O ALIANZAS NUCLEARES

- Hoy se celebra el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Más del 50% de la población mundial reside en países que poseen armamento nuclear o forman parte de alianzas nucleares, según resalta la ONU con motivo del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, que se celebra este martes.

Con esta conmemoración, Naciones Unidas pretende concienciar a la población y a los dirigentes sobre los beneficios reales de la eliminación de las armas nucleares y de los costes sociales y económicos derivados de su mantenimiento.

Lograr el desarme nuclear en todo el mundo es uno de los objetivos más antiguos de las Naciones Unidas. De hecho, fue el tema de la primera resolución aprobada por su Asamblea General en 1946 y ha formado parte de su agenda desde 1959, junto con el desearme general completo.

También ha sido una cuestión destacada en las conferencias encargadas del examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, celebradas por la ONU desde 1975. En el primer periodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme, que tuvo lugar en 1978, se le dio una particular prioridad al desarme nuclear. Además, este tema siempre ha contado con el apoyo de todos los secretarios generales de la ONU.

15.000 ARMAS NUCLEARES

La ONU indicó en un documento con motivo del día internacional de hoy, recogido por Servimedia, que en todo el planeta existen unas 15.000 armas nucleares y que los países que poseen armamento nuclear cuentan con programas de modernización de sus arsenales a largo plazo con una dotación de fondos.

Aunque ha habido importantes reducciones de armas nucleares desplegadas desde el apogeo de la Guerra Fría, la ONU subrayó que “no se ha destruido físicamente ni una sola arma nuclear de conformidad con ningún tratado, bilateral o multilateral, y tampoco hay negociaciones en marcha sobre esta cuestión”.

Mientras tanto, la doctrina de la disuasión nuclear persiste como un elemento de las políticas de seguridad de todos los Estados que poseen este tipo de armas y sus aliados, pese a la creciente preocupación mundial relativa a las catastróficas consecuencias humanitarias del uso de tan sólo un arma atómica, por no hablar de una guerra nuclear regional o global.

En la actualidad existen en el mundo varias zonas libres de armamentos nucleares: la Antártida (gracias al Tratado Antártico, 1959), América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco, en 1967), el Pacífico sur (Tratado de Rarotonga, en 1985), el sudeste de Asia (Tratado de Bangkok, en 1995), África (Tratado de Pelindaba, 1996) y Asia Central (Tratado de Semipalatinsk, 2006). De esta forma, todo el hemisferio sur está libre de esta amenaza.

