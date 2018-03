AUC DENUNCIA QUE LAS PLATAFORMAS TELEFÓNICAS DE TELEVISIÓN EMITEN CONTENIDOS DE ADULTOS EN HORARIO INFANTIL

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) denunció este miércoles que determinados canales a los que se accede a través de las plataformas de las operadoras de telefonía emiten películas calificadas para adultos durante las franjas de protección del menor y se ha dirigido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que tome medidas.



AUC recuerda que "cada vez más espectadores, acogidos a los paquetes comercializados por las operadoras de telecomunicaciones, realizan su consumo audiovisual a través de las plataformas televisivas incluso para visionar las cadenas de la TDT en abierto, de modo que no se establece diferencia de acceso entre estas cadenas y otras incluidas únicamente en dichas plataformas, aunque igualmente lineales y no de abono, como es el caso de Cosmo, de TCM o de AXN. Esta situación está generando bastantes quejas por parte de padres y madres ante la enorme probabilidad de que, al moverse por los canales a lo largo del día, los menores del hogar puedan acceder directamente a contenidos inadecuados, por ejemplo en la sobremesa de los fines de semana".

En este sentido, AUC señala que "la Directiva de la Comunicación Audiovisual obliga a todos los servicios televisivos que no sean a petición o a la carta a garantizar que los menores no verán ni escucharán sus emisiones que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores, bien por la elección de la hora de emisión o mediante medidas técnicas".

Por ello, se ha dirigido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en tanto que autoridad reguladora audiovisual, para que promueva un acuerdo con las empresas de telefonía y los operadores televisivos que solucione el problema; por ejemplo, mediante su adhesión al Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia.



