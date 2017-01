LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR HEPATITIS C PIDE LA REVISIÓN DEL PLAN POR "EXCLUYENTE"

El vicepresidente primero de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, Damián Caballero, pidió este martes que se revise el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C porque está obsoleto y "excluye a muchas personas que deben acceder al tratamiento".

Caballero realizó esta petición en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados en donde compareció como ponente en una reunión monográfica sobre la enfermedad.

"No ponemos en duda el plan, no lo tiramos por el suelo, lo que cuestionamos es la capacidad del gobierno para desarrollarlo". Asimismo, dijo con la revisión deberían tener acceso a los tratamientos las personas que están en la fase inicial de la enfermedad.

El vicepresidente de la Plataforma también criticó las palabras pronunciadas por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, hace unas semanas cuando dijo que gracias al plan estaban libres de la enfermedad 65.000 españoles. "Esto es falso", enfatizó Caballero, "no están libres, se pueden reinfectar, porque no se han inmunizado frente al virus".

Caballero también se refirió a la situación que viven los presos infectados, ya que sólo la mitad tiene acceso al tratamiento según datos aportados por el secretario general de Sanidad y Consumo Javier Castrodeza. De esta cuestión, Caballero dijo que era muy preocupante y que había que acelerar las transferencias a las comunidades autónomas en esta materia.

Al igual que hicieron los partidos de la oposición, Caballero denunció "la falta de transparencia del Plan de la Hepatitis C" que en su opinión fomenta el pacto que existe "entre la comisión de precios y las farmacéuticas".

